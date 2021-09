El piloto de Granollers (Barcelona) consiguió el segundo podio de su vida en MotoGP y el primero para Aprilia en la era moderna al terminar tercero en el GP de Gran Bretaña del pasado fin de semana.

El podio del #41 se produjo tras los comentarios realizados dos días antes en los que afirmó que la llegada de Maverick Viñales a Aprilia demostrará que es uno de los tres mejores pilotos de MotoGP.

Las declaraciones completas de Aleix: Aleix Espargaró: “Soy uno de los tres mejores pilotos de MotoGP”

Cuando Motorsport.com le preguntó si su podio en Silverstone era importante dadas las reacciones que suscitó ese comentario, Espargaró aclaró exactamente lo que quiso decir, señalando que está pilotando al nivel de los tres mejores de la parrilla actual.

"Nunca he dicho que sea uno de los tres mejores pilotos de MotoGP", comenzó Espargaró. "Lo que dije es que en ese momento siento que estoy pilotando a un nivel muy alto, entre los tres mejores actualmente de MotoGP".

"Realmente creo que es así. Pero en este también hay que tener una buena moto para demostrarlo".

"Hoy [domingo] teníamos más velocidad que para la tercera posición, estaba muy convencido de intentar seguir a Fabio [Quartararo], pero no tenía el ritmo del warm up o ayer [sábado] porque hacía mucho frío y con el delantero medio no tenía el ritmo".

"Cuando he visto que Fabio cambiaba el delantero por el blando he dudado mucho porque hacía mis tiempos frenando muy, muy fuerte. Al final, la opción más segura era quedarme con el medio".

"De todas formas, estoy demostrando que estoy pilotando bien, a un buen nivel. Mi moto está mejorando mucho, pero la Aprilia todavía no es una moto ganadora. Así que creo que estoy en un buen momento de pilotaje".

(Antes de seguir leyendo, haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Aleix Espargaró en el GP de Gran Bretaña 2021 de MotoGP)

Espargaró apuntó que actualmente no ve a nadie más rápido que él, aparte del líder del campeonato, Fabio Quartararo.

"Lo que me hace feliz es que este podio no ha llegado en una carrera en mojado o porque alguien se haya caído", dijo.

"Hemos estado llamando a la puerta muchas carreras este año. Lo que me alegra es que somos fuertes.

"De hecho, cuando el motor se paró en Le Mans, estaba entre los cinco primeros. Cuando el motor se paró en Austria, también estaba muy fuerte en una situación muy difícil para mí y estaba convencido de que podía luchar por el podio allí también".

"Por lo tanto, Silverstone no es una pista especial, somos competitivos en todas partes".

"Estoy seguro de que si no tuviéramos estos problemas de motor también podríamos luchar por los tres primeros puestos del campeonato, porque si miramos los puntos no estamos tan lejos".

"Así que espero que en las próximas carreras podamos confirmarlo. Sé que no va a ser fácil, no es algo automático que vaya a luchar por el podio en cada carrera. Pero creo que estamos más cerca que nunca".

"Creo que todos los pilotos de MotoGP están bastante igualados ahora mismo excepto Fabio, que está un paso por delante del resto. Pero no veo que nadie sea más rápido que yo ahora mismo, aparte de él. Así que espero estar en el podio también en las próximas carreras", remachó.