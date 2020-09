Al igual que el madrileño, que este fin de semana no podrá correr en Misano, Aleix Espargaró también tiene fijada su residencia en Andorra, y eso hace que habitualmente coincidan en las sesiones de preparación física –de hecho, comparten entrenador–.

El piloto de Aprilia considera que, al contrario de lo que se podría pensar, el paso de los días no ha hecho que los pilotos del Mundial se relajen o bajen la guardia en lo relativo a las precauciones que toman para no contagiarse. Aunque, evidentemente, por más que uno intente aislarse, los accidentes son inevitables en muchos casos.

A la espera de ver cómo termina el proceso abierto contra Andrea Iannone por dopaje, el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) es el principal estilete de Aprilia, puesto que su vecino de taller es Bradley Smith, habitual probador de la marca de Noale y actualmente sustituto del Maníaco. En estos momentos, el británico acumula ocho puntos en la tabla general, siete menos que su compañero.

“Yo soy piloto de fábrica, y por el problema de Iannone estoy prácticamente solo. Si diera positivo por coronavirus el desastre en Aprilia sería enorme, así que no me lo puedo permitir”, convino Espargaró este jueves, ya des del Circuito Marco Simoncelli.

“Yo cada día estoy más concienciado acerca de las medidas de seguridad que hay que adoptar para no contagiarse. Más aún después del segundo rebrote que ha habido en España. Por parte de Aprilia me han seguido presionando para que cumpla. Lo que pasa es que podemos tomar todas las medidas y a pesar de eso contagiarnos”, comentó el catalán, antes de detallar qué aspectos de su rutina ha tenido que variar para limitar el riesgo.

“Ha sido el primer verano que prácticamente no me he movido de casa. Fui a la playa cuatro días con la familia y ni siquiera me junté con amigos ni me fui a las islas, como hacemos cada año. Me he entrenado solo y he hecho mis sesiones de gimnasio telemáticas con mi entrenador. Limité mucho las horas de fisioterapia”, describió el español, bastante afectado por el positivo de Martín.

“Hablé con Jorge hace unos días y está asustado, obviamente. En un campeonato así de corto, perderse una carrera puede suponer que no pueda pelear por el título y eso sabe mal”, zanjó Espargaró.