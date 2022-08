Aleix: "Las capacidades de la Aprilia en lluvia superan a mi pilotaje"

Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró parece estar perdiendo fuelle en la clasificación general. Y no es por una bajada en su rendimiento, sino todo lo contrario. El de Granollers está teniendo que hacer frente a la mala suerte que siempre se termina cruzando en el camino de aquellos elegidos para disputar un título de MotoGP.

En Assen, donde tenía ritmo para luchar por la victoria, vio como un error de Quartararo daba al traste con sus opciones; pese a ello, logró remontar hasta la cuarta posición. Y, en Silverstone, una caída durante el FP4 limitó su progresión; aunque salió a carrera diagnosticado con una contusión en su tobillo derecho, más tarde se supo que en realidad había competido con el talón roto.

"Me siento bien", ha declarado Aleix en la habitual rueda de prensa de los jueves. "En los últimos 10 días he recuperado bastante. A veces me duele un poco al caminar, pero por suerte solo tengo que ir en moto".

"Fue una lástima lo de Silverstone", ha añadido, "porque tanto ahí como en Assen me sentía lo suficientemente fuerte como para estar luchando por ganar y no subí al podio en ninguna de las dos carreras".

Uno de los temas de conversación del acto fue el rendimiento de la Aprilia. Aunque el Red Bull Ring nunca ha beneficiado a la moto italiana, Aleix se muestra tajante: "ha mejorado muchísimo". "Tenemos una mejor aerodinámica y más régimen de motor, y Austria es el circuito más exigente en esos términos. Seremos competitivos".

Asimismo, ha alabado las capacidades de su montura sobre mojado; unas capacidades que, reconoce, son superiores a su pilotaje: "La moto no va tan mal en lluvia. Creo que va mejor sobre mojado que yo, y tengo que mejorar en ese aspecto".

También despejó dudas sobre la pérdida de puntos de concesión de cara a 2023, y ha dicho que es algo que no le preocupa. "No estoy nada preocupado. Ha sido difícil conseguir este nivel, y nos ha llevado tiempo, pero ya lo hemos hecho y mantenernos va a ser más fácil".

"No soy tan estúpido como para negar que las concesiones nos han ayudado, pero creo muchísimo en el potencial de quienes trabajan en Noale. Hoy he estado en una reunión [con ellos] de una hora, y les he estado haciendo preguntas sobre lo que va a probar Lorenzo Savadori [wild card en Austria]. No paran de trabajar y de probar cosas nuevas, así que tengo plena confianza en ellos".

Otro de los temas obligatorios fue el de la nueva chicane que se ha introducido en el primer sector, en favor de una mayor seguridad. "Creo que lo han hecho bien", valora el de Aprilia. "Creo que en términos de seguridad es mejor, y en cuanto a velocidad y rendimiento también es interesante para nosotros.

"Creo que es una novedad positiva", aunque avisa: "Me parece que el muro de la izquierda está demasiado cerca; habrá que verlo mañana".

Aleix ha comentado también el documental que ha hecho Dorna sobre su participación en el pasado GP de Alemania, y admite que ha disfrutado viéndolo. "Al principio no lo sabía [que estaban rodando un documental], y cuando me lo contaron estaba un poco preocupado. Aunque sepas que se va a publicar todo lo que digas, cuando estás centrado en tu trabajo no te importa".

El catalán ha dicho ser favorable a estas iniciativas: "Si queremos que MotoGP gane popularidad, tenemos que demostrar que esto es un espectáculo".

Por último, se ha mostrado molesto cuando le preguntaron acerca de su relación con Fabio y si la lucha que mantienen por el título puede afectar a la misma. "Lo he dicho muchas veces, Fabio es un tipo muy amable. A veces parece que a los periodistas no os gusta que estemos luchando por el campeonato y tengamos una buena relación, y no lo entiendo".

"En Assen tuvimos un lance, y seguro que tendremos muchos más, porque las carreras son así. Todos sabemos hasta dónde podemos llegar, y nos respetamos. Fabio es estupendo, vive cerca y siempre que pasa por mi casa se para a saludarnos, y espero que siga haciéndolo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!