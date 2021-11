Cheste.- El español terminó el 12º la primera jornada de ensayos en Valencia, a nueve décimas del más rápido (Jack Miller), y con un cabreo considerable por las malas sensaciones que le transmitió su moto en todo momento, ese mismo prototipo con el que en Silverstone logró su primer podio en siete años.

A las puertas de la última parada del calendario, que se celebrará este domingo en Cheste, el mayor de los hermanos de Granollers (Brcelona) es el octavo clasificado en la tabla general, con 154 puntos, siete más que Maverick Viñales su vecino en el taller de la fábrica de Noale. Sin embargo, la buena inercia acumulada en la primera mitad del curso experimentó un frenazo en seco tras el Gran Premio de Aragón, la cita posterior a la de Gran Bretaña, en la que concluyó el cuarto.

A partir de entonces, los números de Espargaró fueron en claro declive, en paralelo a su confianza, condicionada esta por el comportamiento de la moto, mucho más nerviosa ye inestable que semanas atrás.

La testarudez del #41 y sus ganas de darle la vuelta a esa situación y terminar la temporada con buen sabor de boca, le han llevado al suelo más a menudo de lo que se cayó al principio. En los doce primeros grandes premios solo sumó nueve caídas, casi las mismas (ocho) que ya lleva en los últimos cinco.

“No sé qué está haciendo Aprilia pero las últimas dos carreras han sido un desastre. No es normal que en un circuito tan lento pierda un segundo respecto de los primeros. La moto es inestable y no gira. No tenemos agarre”, resumió Espargaró, muy molesto.

“Hay algo que estamos haciendo mal, porque no tengo agarre y no es normal que un piloto grande como yo no pueda calentar las gomas. Los ingenieros creen que las bajas temperaturas nos perjudican, pero a mí eso me da igual. Es como si yo dijera que no quiero ir a Qatar”, prosiguió el catalán.

“Yo no puedo hacer nada más como piloto. Eso es muy frustrante, pero esta moto no tiene nada que ver con la de la primera parte de la temporada”, esgrimió el corredor de Aprilia, que justificó de forma muy precisa ese aumento de caídas.

“Trato de recuperar en las frenadas el tiempo que perdemos”, remachó Espargaró, antes de rebajar su malestar dando unas vueltas al circuito en bicicleta, acompañado por el ciclista esloveno Primož Roglič, uno de sus ídolos.

