Aldeguer: "Si me llego a poner primero, por ritmo, hubiera ganado la carrera"

No podía empezar mejor el sábado del GP de Hungría para Fermín Aldeguer, que logró marcar el tercer mejor tiempo de la clasificación, asegurándose salir tercero, desde la primera fila de la parrilla, algo que no lograba desde el año pasado en Indonesia, donde acabó ganando.

"Ni yo mismo me lo esperaba, sobre todo el ritmo de la sprint", exclamó Aldeguer al final del día, tras acabar quinto en la meta.

"Salir tercero, a una vuelta, pensaba que si era algo que podía hacer, pero no pensaba que iba a tener este ritmo. Sinceramente, creo que si me llego a poner primero, hubiera podido ganar la carrera por ritmo", hizo un ejercicio de imaginación, ya que en ningún momento tuvo opciones de acercarse al primera puesto.

"Tenemos que estar contento y satisfechos, pero he aprendido varias cosas hoy, hay que mantener la calma, tener serenidad", apuntó el murciano de Gresini.

"Pero me da rabia y me produce mucha impotencia haber perdido la posición de podio en la primera curva", destapó sus desvelos.

Fermín, que salía tercero en parrilla, se vio sorprendido por Marco Bezzecchi en la salida, y perdió una posición. El español tenía mucho más ritmo, pero no pudo encontrar un hueco para pasarle y, al final, un error por intentarlo le llevó a perder una posición con Raúl Fernández. Bezzecchi era mucho más lento, pero no pudo llegar a adelantarle.

"Pues sí, me notaba bastante mas fuerte y he intentado adelantar en puntos que te los tienes que imaginar un poco, porque en este circuito no existen muchos puntos de para pasar. En el primer susto, pensé que si cortaba un poco el piano iba a tener mejor aceleración para superar a Bezzecchi, pero perdí el tren delantero y la posición con Raul".

FermÍn Aldeguer, Gresini Racing, tercer puesto en parrilla Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Me falta poder salir un poco más cerca al llegar a las rectas, para poder adelantar en la frenada. La moto de Bezzecchi hoy corría mucho pero con las armas que tenemos siempre damos el máximo, a ver si mañana podemos mantener la posición en la primera curva.

Unas armas que, sobre el papel, son muy parecidas a las de Marc Márquez.

"Los que estamos ahí dentro tanto los de mi equipo como los de Ducati y yo, sabemos la diferencia de tener o no tener una moto oficial, siempre les digo lo mismo, con lo que me deís daré el máximo, pero obviamente si me dan algo más, mejor", dijo con un guiño.

"Estoy contento con el ritmo, con las sensaciones y con la moto. Son las mejores sensaciones en todo el año. Pero este circuito es complicado para adelantar. La clave para mañana es no perder la posición de podio en la salida", se marcó como objetivo.