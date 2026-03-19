Aldeguer: "Si estoy aquí es porque estoy bien; quiero terminar lo más adelante posible"

Fermín Aldeguer se cayó el jueves 8 de enero, mientras se entrenaba en el circuito de Aspar, en una jornada compartida con los hermanos Márquez, Marc y Alex; con David Alonso y Maximo Quiles. El piloto del equipo Gresini fue evacuado en ambulancia, de allí trasladado a Barcelona, donde pasó por el quirófano de la Clínica Dexeus y donde el equipo del doctor Ignacio Ginebreda le reparó la tremenda avería que se había hecho al salir escupido de su moto e impactar contra el suelo.

Aquel infortunio, que se complicó más de la cuenta, le supuso perderse toda la pretemporada y la primera parada del calendario, en Tailandia, antes de presentarse a la segunda, este fin de semana, en. Brasil. Aldeguer llegua a Goiania siendo consciente de que su pretemporada empieza ahora, pero contento por haber reducido unos plazos de recuperación que inicialmente le llevaban a hacerlo en Qatar, un gran premio que se ha recolocado a final de curso.

"Si estoy aquí es que estoy bien", respondió, Aldeguer, de forma muy directa, cuando se le preguntó. "Voy paso a paso. Por cómo quedó el hueso, y por cómo me rompí, esperábamos volver en Qatar. Pero después de unas cuatro semanas de recuperación, pensé que llegar a Brasil era posible", describió el español, que celebró el poder volver a subirse a una Desmosedici, y hacerlo, además, en un trazado que será nuevo tanto para él como para el resto de la parrilla.

Sobre el papel, eso debería limar un poco la abismal diferencia de rodaje que le separa de sus rivales, que llevan muchas horas más que él encima de sus prototipos: "Esta es una buena oportunidad porque es un circuito nuevo para todos los pilotos. No tengo la experiencia de los test, y habrá que tomárselo con calma. La cancelación de Qatar me ayudará a recuperarme mejor y a llegar a Jerez al 100%".

Este viernes, Aldeguer saldrá a la pista después de haberse quitado el almidón sobre una Ducati Panigale; nada que ver con el aparato al que se subirá en Brasil. "Saber el nivel del cuerpo es complicado. Voy peor caminando que encima de la moto. Probé una Panigale, pero tengo que subirme a una MotoGP, que es más pesada y más rápida. Esta carrera es un ensayo para mí, pero evidentemente quiero hacerlo lo más adelante posible, si puede ser entre los diez primeros, pues perfecto", se animó el #54.

A la espera de que los anuncios relativos al mercado de 2027 se concreten, Aldeguer ya ha cerrado su futuro con Ducati y con el mejor material disponible. Ahora simplemente falta saber si competirá enfundado en el mono de Gresini, o en el del VR46, escudería que lleva tiempo detrás de él.