Aldeguer: "No tengo preferencias entre VR46 y Gresini"

Mientras compite en el Mundial de Moto2 con el equipo de Boscoscuro, Fermín Aldeguer es uno de los pilotos que tiene plaza fija en la parrilla 2025 de MotoGP, después de que a principio de año sellara un contrato de dos temporadas con Gigi Dall’Igna para correr en una Ducati.

Inicialmente la intención de Bolonia era colocar al español en Pramac, pero todo ha cambiado y ahora deben recolocarlo en el Pertamina Enduro VR46 Racing Team, junto a Fabio Di Giannantonio, o en el Gresini Racing MotoGP, junto a Alex Márquez, siempre con una GP24.

El domingo, el murciano logró la tercera victoria de la temporada y la séptima desde que está en Moto2, siendo ahora mismo el piloto con más triunfos en la actual parrilla de la clase intermedia. Un triunfo que llega en medio de las noticias del mercado de pilotos para 2025 y cuando algunas voces han cuestionado los méritos de Aldeguer para contar el año que viene con la mejor moto de la parrilla.

"Parece que sí, cerramos alguna (boca) con esta carrera", admitió Aldeguer el domingo por la tarde en Sachsenring, tras bajarse del podio, cuando le preguntaron por ello.

"Pero ese s un tema que no me interesa. Yo lucho por mi mismo, así que hicimos una carrera súper inteligente, volvimos a demostrar el potencial que tenemos y esto muy contento", añadió.

No fue fácil la victoria para el español, tuvo mucha pelea al principio y necesitó trabajar la estrategia. "Creo que se vio, sí. Fue como en Moto3, que muchos pilotos hacen la vuelta rápida al final, vimos como algunos se quedaron un poco y al final apretaron mucho. Vi que no era el día para tirar, que había que esperar el momento, al principio me vi muy fuerte y pensaba que podía abrir hueco, pero en esa pista las referencias ayudan mucho y no podía escaparme, hasta que, con Tony Arbolino, hemos abierto una pequeña brecha de medio segundo y ahí he tirado al máximo para escaparme", explicó sobre la carrera.

"Tras el podio de Assen y esta victoria en Alemania me voy al parón muy tranquilo, con mucha motivación para la segunda mitad de la temporada. Hemos recortado, estamos a 39 puntos (del líder Sergio García), no estoy pensando en el campeonato, pero está claro que tenemos el objetivo de intentar ganarlo, pero yendo carrera a carrera. Ganando es como más se recorta".

Sin preferencias entre VR46 y Gresini

En medio de los rumores del mercado de pilotos, cada día surgen novedades, pero está claro que la renovación de Fabio Di Giannantonio, que ha fichado por Ducati dos años y en 2025 correrá con VR46, no beneficia al español, ya que el equipo de Valentino Rossi quiere 'salvar' a Franco Morbidelli, que está, ahora mismo sin contrato. Eso obligaría a la casa de Bolonia a derivar al murciano a Gresini, en cualquier caso siempre con una GP24.

"Yo firmé con Ducati, así que cualquier equipo que vaya con moto Ducati es una posibilidad", explicó Aldeguer cuando Motorsport.com le preguntó si le motivaba más correr en el equipo de Valentino o hacerlo en Gresini.

"Antes estaba también la posibilidad de Pramac, pero ahora ya no, ahora solo son Valentino y Gresini, pero pienso que dependerá mucho de los equipos y los contratos que hagan ellos particularmente", con la fábrica.

"A mi me derivaran a una moto o la otra. Yo, con tener la Ducati puedo estar tranquilo, no tengo preferencias", aseguró.

Aunque no tenga preferencias, dice, lo que sí tiene Fermín es un poco de prisa por saber dónde correrá, ya que de hacerlo en la formación amarillo flúor o la azul claro, las negociaciones con los patrocinadores cambiar netamente.

"Se supone que durante estas tres semanas de parón nos dirán realmente dónde vamos. Sobre todo para poder gestionar nosotros también el tema de patrocinadores y equipación. Cambia mucho ir a un equipo o a otro, no solo por estos dos que hablamos, en general. Así que a ver si me lo dicen pronto y podemos ir atando cabos", zanjó.