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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de República Checa

Aldeguer lidera el Warm Up en Brno con Márquez, segundo

Fermín Aldeguer lideró este domingo por la mañana los 10 minutos del Warm Up del GP de la República Checa, en el que Marc Márquez acabó segundo.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El piloto de Gresini, que este sábado hablando con Motorsport.com explicó que sentía como "un handicap" disponer de una Ducati GP25 contra las más competitivas Ducati GP26 de los pilotos oficiales, lideró la hoja de tiempos del Warm Up el GP de la República Checa, en el que, precisamente, Marc Márquez con una moto último modelo del fabricante de Bolonia terminó segundo. Ambos girando con goma media delante y detrás que, seguraemente, será la elección mayoritaria en la parrilla de salida de la carrera de Brno.

Fabio Di Giannantonio colocó a la tercera Ducati en los tiempos, con Pedro Acosta cuarto superando a Jack Miller con uno de sus tipicos fogonazos que no llevan a ninguna parte. Ai Ogura colocó la primera Aprilia en los tiempos, también con goma media en ambas ruedas, superando ya siempre rápido y primera Honda Diogo Moreira.

Raúl Fernández, Enea Bastianini y Fabio Quartararo completaron el top 10. Jorge Martín, que deberá completar dos long lap por la sanción que arrastra desde la salida de Hungría hace dos semanas, solo pudo ser 17º y sigue con problemas en un fin de semana muy complicado para él, pese a que le ha recortado puntos al líder y ahora está ya a solo 15 puntos del sancionado Marco Bezzecchi, que no correrá la carrera y puede seguir cediendo ante sus competidores.

La sanción a Bezzecchi:

Clasificación Warm Up MotoGP del GP R. Checa 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 5

1'52.848

   172.362  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 6

+0.122

1'52.970

 0.122 172.176  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 6

+0.158

1'53.006

 0.036 172.121  
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 6

+0.243

1'53.091

 0.085 171.992  
5 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 6

+0.258

1'53.106

 0.015 171.969  
6 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 5

+0.291

1'53.139

 0.033 171.919  
7 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 6

+0.318

1'53.166

 0.027 171.878  
8 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 6

+0.428

1'53.276

 0.110 171.711  
9 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 6

+0.442

1'53.290

 0.014 171.690  
10 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 6

+0.470

1'53.318

 0.028 171.647  
11 Spain J. Mir Honda 36 Honda 6

+0.499

1'53.347

 0.029 171.604  
12 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 6

+0.519

1'53.367

 0.020 171.573  
13 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 6

+0.582

1'53.430

 0.063 171.478  
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 5

+0.769

1'53.617

 0.187 171.196  
15 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 6

+0.861

1'53.709

 0.092 171.057  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 6

+0.878

1'53.726

 0.017 171.032  
17 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 6

+0.939

1'53.787

 0.061 170.940  
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 6

+1.035

1'53.883

 0.096 170.796  
19 Italy L. Marini Honda 10 Honda 6

+1.073

1'53.921

 0.038 170.739  
20 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 5

+1.567

1'54.415

 0.494 170.002  
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