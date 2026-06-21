Aldeguer lidera el Warm Up en Brno con Márquez, segundo
Fermín Aldeguer lideró este domingo por la mañana los 10 minutos del Warm Up del GP de la República Checa, en el que Marc Márquez acabó segundo.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El piloto de Gresini, que este sábado hablando con Motorsport.com explicó que sentía como "un handicap" disponer de una Ducati GP25 contra las más competitivas Ducati GP26 de los pilotos oficiales, lideró la hoja de tiempos del Warm Up el GP de la República Checa, en el que, precisamente, Marc Márquez con una moto último modelo del fabricante de Bolonia terminó segundo. Ambos girando con goma media delante y detrás que, seguraemente, será la elección mayoritaria en la parrilla de salida de la carrera de Brno.
Fabio Di Giannantonio colocó a la tercera Ducati en los tiempos, con Pedro Acosta cuarto superando a Jack Miller con uno de sus tipicos fogonazos que no llevan a ninguna parte. Ai Ogura colocó la primera Aprilia en los tiempos, también con goma media en ambas ruedas, superando ya siempre rápido y primera Honda Diogo Moreira.
Raúl Fernández, Enea Bastianini y Fabio Quartararo completaron el top 10. Jorge Martín, que deberá completar dos long lap por la sanción que arrastra desde la salida de Hungría hace dos semanas, solo pudo ser 17º y sigue con problemas en un fin de semana muy complicado para él, pese a que le ha recortado puntos al líder y ahora está ya a solo 15 puntos del sancionado Marco Bezzecchi, que no correrá la carrera y puede seguir cediendo ante sus competidores.
Clasificación Warm Up MotoGP del GP R. Checa 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|5
|
1'52.848
|172.362
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|6
|
+0.122
1'52.970
|0.122
|172.176
|3
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|6
|
+0.158
1'53.006
|0.036
|172.121
|4
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|6
|
+0.243
1'53.091
|0.085
|171.992
|5
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|6
|
+0.258
1'53.106
|0.015
|171.969
|6
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|5
|
+0.291
1'53.139
|0.033
|171.919
|7
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|6
|
+0.318
1'53.166
|0.027
|171.878
|8
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|6
|
+0.428
1'53.276
|0.110
|171.711
|9
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|6
|
+0.442
1'53.290
|0.014
|171.690
|10
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|6
|
+0.470
1'53.318
|0.028
|171.647
|11
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|6
|
+0.499
1'53.347
|0.029
|171.604
|12
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|6
|
+0.519
1'53.367
|0.020
|171.573
|13
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|6
|
+0.582
1'53.430
|0.063
|171.478
|14
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|5
|
+0.769
1'53.617
|0.187
|171.196
|15
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|6
|
+0.861
1'53.709
|0.092
|171.057
|16
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|6
|
+0.878
1'53.726
|0.017
|171.032
|17
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|6
|
+0.939
1'53.787
|0.061
|170.940
|18
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|6
|
+1.035
1'53.883
|0.096
|170.796
|19
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|6
|
+1.073
1'53.921
|0.038
|170.739
|20
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|5
|
+1.567
1'54.415
|0.494
|170.002
|Ver resultados
Comparte o guarda este artículo
A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Brno y cómo verla en TV
La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Brno (Chequia)
Aldeguer: "Tener la moto 2025 es un handicap, los oficiales tienen siempre un poco más"
Alex Márquez: "No he parado por el físico, sino por intentar reducir riesgos"
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la Sprint en Brno: puntos y posiciones
Últimas noticias
Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams
Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera
Así está el mercado de pilotos de MotoGP a horas de que lleguen los primeros anuncios
Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios