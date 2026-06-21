Aldeguer lidera el Warm Up en Brno con Márquez, segundo

El piloto de Gresini, que este sábado hablando con Motorsport.com explicó que sentía como "un handicap" disponer de una Ducati GP25 contra las más competitivas Ducati GP26 de los pilotos oficiales, lideró la hoja de tiempos del Warm Up el GP de la República Checa, en el que, precisamente, Marc Márquez con una moto último modelo del fabricante de Bolonia terminó segundo. Ambos girando con goma media delante y detrás que, seguraemente, será la elección mayoritaria en la parrilla de salida de la carrera de Brno.

Fabio Di Giannantonio colocó a la tercera Ducati en los tiempos, con Pedro Acosta cuarto superando a Jack Miller con uno de sus tipicos fogonazos que no llevan a ninguna parte. Ai Ogura colocó la primera Aprilia en los tiempos, también con goma media en ambas ruedas, superando ya siempre rápido y primera Honda Diogo Moreira.

Raúl Fernández, Enea Bastianini y Fabio Quartararo completaron el top 10. Jorge Martín, que deberá completar dos long lap por la sanción que arrastra desde la salida de Hungría hace dos semanas, solo pudo ser 17º y sigue con problemas en un fin de semana muy complicado para él, pese a que le ha recortado puntos al líder y ahora está ya a solo 15 puntos del sancionado Marco Bezzecchi, que no correrá la carrera y puede seguir cediendo ante sus competidores.