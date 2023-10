Aldeguer: "¿Honda? no tengo prisa, cuando suba a MotoGP será para ganar"

La oficina del team manager del equipo Repsol Honda el fin de semana de Buriram fue un hervidero de gente entrando y saliendo, algunos de ellos pilotos y agentes, no en vano el equipo oficial del fabricante de Tokio está buscando un reemplazo para Marc Márquez, que el próximo año correrá con una Ducati de Gresini.

Uno de los nombres que ha surgido fue el del joven piloto de Moto2 Fermín Aldeguer, que precisamente este domingo logró una impecable victoria en el GP de Tailandia de la categoría, la segunda para el corredor murciano.

"Fue una carrera muy dura por las altas temperaturas. No me esperaba en absoluto poder tener el ritmo que tuvimos, lo teníamos bueno, pero no de esa forma", explicó el corredor en conversación con Motorsport.com.

"Esperaba a Pedro Acosta intentando pelear en las primeras vueltas, pero me he encontrado muy bien, he visto pista libre y solo pensé en tirar y aprovechar para escaparme un poco. Cuando vi que estaba a 1.5 ya me he puesto a ritmo sin cometer errores, aún así pude incluso abrir la brecha, así que muy contento con la carrera y con la victoria", añadió.

Tras lograr sendos terceros puestos en Indonesia y Australia, Aldeguer cerró el triplete con una victoria desde la pole, que le hace mirar con ambición el final del curso para seguir sumando resultados.

"Ahora tenemos una semana para descansar al máximo, porque han sido tres carreras seguidas muy duras, y volver con fuerza para el final de temporada aprovechando la inercia para intentar seguir haciendo buenos resultados", concedió.

"Me voy a quedar por aquí, tras el anterior triplete volví a Europa y esta vez me quedo con Jorge Martín, con Aleix Espargaró y unos amigos a descansar y disfrutar un poquito por Indonesia", dice el joven corredor, que mantiene una buena amistad con los dos pilotos de MotoGP.

Precisamente, el nombre de Fermín ha sonado para ser el sustituto de Marc Márquez en Repsol Honda, una posibilidad que el murciano no quiere ni comentar.

"Ahora mismo en mi cabeza no está MotoGP, solo pienso en disfrutar el momento y seguir aprendiendo. Tengo 18 años recién cumplidos, soy muy joven, no tengo ninguna prisa por subir, cuando lo haga quiero estar realmente preparado para seguir demostrando el potencial que tenemos, y subir a MotoGP para ganar. No estoy al tanto de nada de eso que me comentas, en fin de semana de carreras no me gusta hablar de temas externos, así que ya veremos, no es mi prioridad en este momento", zanjó el corredor del Lightech SpeedUp Boscoscuro.