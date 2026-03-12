Aldeguer completa una jornada de entrenamiento en circuito y apunta al GP de Brasil

Fermín Aldeguer se lesionó de gravedad el 8 de enero mientras rodaba en un test privado organizado por Marc Márquez en el Aspar Circuit de Valencia. El piloto de Gresini se cayó durante la jornada de entrenamiento, fracturándose la diáfisis del fémur izquierdo, una lesión que le obligó a pasar por el quirófano al día siguiente y que en condiciones normales requiere de un plazo de rehabilitación de cuatro a seis meses.

Tal y como ya adelantó Motorsport.com, el murciano aparece en la lista provisional de pilotos inscritos para disputar el Gran Premio de Brasil, y viajará hasta Goiania la próxima semana con el objetivo de pasar la revisión médica y subirse a la Ducati GP25 en el FP1 del viernes día 20 de marzo, dentro de una semana y solo dos meses y doce días después de la caída en Guadassuar.

En medio de un intenso proceso acelerado de recuperación, Aldeguer dio este miércoles un nuevo paso adelante crucial, al volver a subirse a una moto para probar su estado físico.

Concretamente, el piloto de Gresini se desplazó hasta el Circuito de Yepes, a unos 40 minutos de Murcia, para afrontar una jornada completa de entrenamiento, utilizando dos motos deportivas de calle, una Ducati Panigale V2 y una Yamaha, la misma moto con la que se estrelló el 8 de enero.

"El entrenamiento fue muy bien, no tuvo mucho dolor y las sensaciones fueron muy, muy buenas. Así que todo apunta a que en Brasil podrá correr sin problemas", apuntaron fuentes del entorno del piloto consultadas por Motorsport.com.

Fermín Aldeguer este miércoles sobre la Ducati Panigale V2 en el Circuito de Yepes Foto de: Instagram de Fermin Aldeguer

Aldeguer tiene este jueves una jornada de filmación con uno de sus patrocinadores personales, que también lo es de Pedro Acosta, con el que va a coincidir durante el rodaje.

Una vez superado ese compromiso publicitario, el corredor tiene ya planificado un segundo día de test al manillar de la Panigale V2 para mañana viernes. En esta ocasión el murciano se desplazará al circuito de Cartagena donde, si la lluvia no lo impide, volverá a rodar con las motos deportivas de calle para seguir acumulando kilómetros.

Declarado mejor debutante de MotoGP en 2025 y ganador, como rookie, su primera carrera en la máxima categoría, el GP de Indonesia, siendo el segundo piloto más joven en la historia en conseguirlo, Aldeguer se perdió la pretemporada completa de 2026, así como el primer gran premio del año, en Tailandia.

Ahora, el murciano debe recuperar la forma física y las sensaciones sobre la moto a marchas forzadas para reengancharse a un campeonato que no empezó demasiado bien ni para Gresini, ni para Ducati, que tras 88 podios consecutivos, no pudo colocar en Buriram ninguna de sus motos entre las tres primeras.