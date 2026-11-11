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MotoGP GP de Qatar

Aldeguer: "Es difícil compensar con una pierna, una mano y una espalda que no están bien"

Fermín Aldeguer sacó cosas positivas de su retorno a MotoGP en Qatar, pero reconoció que acabó algo comprometido, con problemas en el neumático delantero.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 11 nov 2026, 15:01

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Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fermín Aldeguer completó su regreso al Mundial de MotoGP en el Gran Premio de Qatar. El piloto español llevaba alejado de las pistas desde que se lesionó en Indonesia, al caerse y golpear con fuerza la grava, movimiento que le llevó a fracturarse la base del primer metacarpiano de la mano derecha, considerándola "la lesión más tonta" de su vida.

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El murciano no arrancó el fin de semana mal, quedándose a las puertas de pasar a la Q2 el viernes, cosa que hizo el sábado en la Q1. Finalmente, fue noveno en la parrilla de salida. Su carrera al sprint se vio marcada por su toque a Pecco Bagnaia en la primera vuelta, al pasarse de frenada cuando intentaba pasar a Pedro Acosta. El italiano salió por los aires, lesionándose en el pie derecho, y Aldeguer recibió una doble Long Lap Penalty de sanción para la reanudación. Finalmente, terminó en undécimo lugar.

Su jornada dominical, por desgracia para él, no fue mejor. El de Gresini solamente pudo terminar duodécimo la carrera larga, a 20 segundos del ganador, y solamente por delante de Maverick Viñales, tocado del hombro izquierdo, y Jake Dixon, sustituto excepcional de Joan Mir.

Tras la carrera, el murciano explicó a los pocos medios desplazados a Losail (entre los que estaba Motorsport.com) que acusó muchos problemas en el neumático delantero, y que aunque sacó cosas positivas respecto al físico, tiene muchas cosas que compensar.

"Me encuentro bien, pero no del todo bien", empezó diciendo Aldeguer. "Al final, ha sido un fin de semana complicado, pero he conseguido volver tras la lesión. Creo que hemos conseguido buenos resultados, sin duda. Aunque en la carrera principal esperaba algo más, la verdad".

Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Tuve muchos problemas con el neumático delantero, desde el principio. No por las presiones ni por la temperatura, porque tenía un poco de distancia respecto a los demás pilotos. En cuanto a agarre y estabilidad, fue una carrera realmente difícil y muy larga. Pero también hay aspectos positivos".

"Hemos terminado el fin de semana [bien] con la parte física. La mano funciona bien. Pero tengo que recuperarme físicamente en el resto del cuerpo. Es difícil compensar con una pierna, una mano y una espalda que no están bien. Es complicado. Pero tenemos que terminar este año de la mejor manera posible. Y después de esto, seguir disfrutando".

Cuestionado sobre si ahora se tomaría unos días de descanso absoluto, Aldeguer comentó: "No, no puedo. Me he tomado muchas vacaciones durante esta temporada. Es hora de seguir trabajando. Quizá mañana [el lunes] descanse. El jueves tenemos que volver al trabajo. Quizá haga unos días de bicicleta. Creo que ahora es importante para mí recuperar las sensaciones".

"Al fin y al cabo, en la moto se utilizan músculos diferentes, es difícil entrenar en el gimnasio. Es así. Tenemos que gestionar esta semana lo mejor posible y llegar en mejores condiciones a Portimão", cerró el #54.

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