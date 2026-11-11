Declaraciones
MotoGP GP de Qatar
Aldeguer: "Es difícil compensar con una pierna, una mano y una espalda que no están bien"
Fermín Aldeguer sacó cosas positivas de su retorno a MotoGP en Qatar, pero reconoció que acabó algo comprometido, con problemas en el neumático delantero.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 11 nov 2026, 15:01
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Fermín Aldeguer, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Fermín Aldeguer completó su regreso al Mundial de MotoGP en el Gran Premio de Qatar. El piloto español llevaba alejado de las pistas desde que se lesionó en Indonesia, al caerse y golpear con fuerza la grava, movimiento que le llevó a fracturarse la base del primer metacarpiano de la mano derecha, considerándola "la lesión más tonta" de su vida.
Recuerda:
El murciano no arrancó el fin de semana mal, quedándose a las puertas de pasar a la Q2 el viernes, cosa que hizo el sábado en la Q1. Finalmente, fue noveno en la parrilla de salida. Su carrera al sprint se vio marcada por su toque a Pecco Bagnaia en la primera vuelta, al pasarse de frenada cuando intentaba pasar a Pedro Acosta. El italiano salió por los aires, lesionándose en el pie derecho, y Aldeguer recibió una doble Long Lap Penalty de sanción para la reanudación. Finalmente, terminó en undécimo lugar.
Su jornada dominical, por desgracia para él, no fue mejor. El de Gresini solamente pudo terminar duodécimo la carrera larga, a 20 segundos del ganador, y solamente por delante de Maverick Viñales, tocado del hombro izquierdo, y Jake Dixon, sustituto excepcional de Joan Mir.
Tras la carrera, el murciano explicó a los pocos medios desplazados a Losail (entre los que estaba Motorsport.com) que acusó muchos problemas en el neumático delantero, y que aunque sacó cosas positivas respecto al físico, tiene muchas cosas que compensar.
"Me encuentro bien, pero no del todo bien", empezó diciendo Aldeguer. "Al final, ha sido un fin de semana complicado, pero he conseguido volver tras la lesión. Creo que hemos conseguido buenos resultados, sin duda. Aunque en la carrera principal esperaba algo más, la verdad".
Fermín Aldeguer, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Tuve muchos problemas con el neumático delantero, desde el principio. No por las presiones ni por la temperatura, porque tenía un poco de distancia respecto a los demás pilotos. En cuanto a agarre y estabilidad, fue una carrera realmente difícil y muy larga. Pero también hay aspectos positivos".
"Hemos terminado el fin de semana [bien] con la parte física. La mano funciona bien. Pero tengo que recuperarme físicamente en el resto del cuerpo. Es difícil compensar con una pierna, una mano y una espalda que no están bien. Es complicado. Pero tenemos que terminar este año de la mejor manera posible. Y después de esto, seguir disfrutando".
Cuestionado sobre si ahora se tomaría unos días de descanso absoluto, Aldeguer comentó: "No, no puedo. Me he tomado muchas vacaciones durante esta temporada. Es hora de seguir trabajando. Quizá mañana [el lunes] descanse. El jueves tenemos que volver al trabajo. Quizá haga unos días de bicicleta. Creo que ahora es importante para mí recuperar las sensaciones".
"Al fin y al cabo, en la moto se utilizan músculos diferentes, es difícil entrenar en el gimnasio. Es así. Tenemos que gestionar esta semana lo mejor posible y llegar en mejores condiciones a Portimão", cerró el #54.
Más de MotoGP:
MotoGPDall'Igna elogia la gestión de Márquez en Qatar: "Se siente como una victoria, la mayor de todas"
MotoGPBagnaia, operado con éxito de su doble fractura en el pie derecho
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior El curioso récord de hace 40 años que Bezzecchi alcanzó con su victoria en Qatar
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Rubén Carballo Rosa
Vídeo: así brilló Márquez en Qatar para poner rumbo al título: "Comer, entrenar, dormir y repetir"
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
3 h
Vídeo: así brilló Márquez en Qatar para poner rumbo al título: "Comer, entrenar, dormir y repetir"
Dall'Igna elogia la gestión de Márquez en Qatar: "Se siente como una victoria, la mayor de todas"
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
20 h
Dall'Igna elogia la gestión de Márquez en Qatar: "Se siente como una victoria, la mayor de todas"
Bagnaia, operado con éxito de su doble fractura en el pie derecho
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
21 h
Bagnaia, operado con éxito de su doble fractura en el pie derecho
Más de
Fermín Aldeguer
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Qatar: puntos y posiciones
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
2 d
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Qatar: puntos y posiciones
La parrilla de salida de MotoGP en Qatar (Losail): filas y posiciones
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
3 d
La parrilla de salida de MotoGP en Qatar (Losail): filas y posiciones
Así vivimos la carrera de MotoGP en Losail (Qatar)
MotoGP
MotoGP 2 d
Así vivimos la carrera de MotoGP en Losail (Qatar)
Más de
Gresini
A qué hora fue la carrera de MotoGP en Qatar y cómo se vio
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
3 d
A qué hora fue la carrera de MotoGP en Qatar y cómo se vio
Aldeguer, sobre el toque con Bagnaia: "Tampoco ha sido una acción súper loca"
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
3 d
Aldeguer, sobre el toque con Bagnaia: "Tampoco ha sido una acción súper loca"
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Qatar (Losail)
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
3 d
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Qatar (Losail)
Últimas noticias
Aldeguer: "Es difícil compensar con una pierna, una mano y una espalda que no están bien"
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
16 min
Aldeguer: "Es difícil compensar con una pierna, una mano y una espalda que no están bien"
Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
50 min
Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil
Mercedes baraja centrarse en Russell tras perder 90 puntos con Verstappen en 5 fines de semana
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 h
Mercedes baraja centrarse en Russell tras perder 90 puntos con Verstappen en 5 fines de semana
El curioso récord de hace 40 años que Bezzecchi alcanzó con su victoria en Qatar
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
1 h
El curioso récord de hace 40 años que Bezzecchi alcanzó con su victoria en Qatar
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse