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MotoGP GP de San Marino

Aldeguer: "No sabía que Márquez iba con el 'medio', me hubiera gustado tener esa información"

Fermín Aldeguer, que salía tercero en parrilla, optó por el compuesto 'lógico' para la sprint del GP de San Marino de este sábado, una elección que "quizá hubiera cambiado", tras ver cómo se desarrollaron las cosas.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Aldeguer clasificó tercero en la parrilla de Misano

Foto de: Gold and Goose

El de Gresini dio un puñetazo encima de la mesa este sábado por la mañana en Misano, al superar la Q1y, en la Q2, sacarse un vueltón de la chistera para bajar al 1.30.350 y colocarse en primera fila de parrilla (3º), una posición ideal para afrontar una carrera en la que Marco Bezzecchi, que salía en pole, y Marc Márquez, que lo hacía segundo, parecían estar un paso por delante, dejando al resto el premio del tercer escalón del podio.

No pudo, sin embargo, conservar su posición el murciano, que en el primer giro se vio superado por Fabio Di Giannantonio y Jorge Martín, y en tercero por Pedro Acosta, con el que tuvo un rifirrafe que abrió la puerta a que le adelantara también Alex Márquez y, después, Raúl Fernández,  cruzando finalmente la meta octavo.

"Creo que ha sido un gran sábado, hemos cumplido uno de los objetivos que nos habíamos marcado, que era mejorar en la clasificación. Seguramente pasar por la Q1 me ha ayudado un poco a mejorar y saber usar la goma nueva y aprovecharla. Ha ido muy bien", comenzó explicando. "Luego en la sprint nuestra estrategia era seguir a Bezzecchi y a Márquez, ver si luchaban al principio y poder estar cerca de ellos. Hemos decidido poner la presión del neumático delantero para poder estar pegados a ellos o quedarme solo, porque no sabía si iba a poder seguir su ritmo", desveló sus planes.

"Pero cuando han empezado las batallas me han adelantado Diggia y Martín en la primera vuelta y se me ha disparado desde el principio la temperatura y la presión del neumático y el ritmo no ha podido ser mejor. Hemos sacado buena información para la carrera de mañana, tenemos que estar más atentos en esa primera vuelta, pero creo que para los espectadores habrá sido bonito", se consoló.

Aldeguer no cree que haber perdido posiciones en la primera vuelta sea tanto culpa suya como una maniobra acertada de sus rivales. "No estaba dormido, me ha entrado Diggia y me ha ganado la posición, y Jorge ha aprovechado el hueco. Creo que ha sido más lo que han aprovechado ellos que yo lo haya hecho mal. Luego la lucha con Pedro (Acosta) la ha aprovechado Alex para pasaros a los dos, luego nos hemos vuelto a pelear y me han pasado Raul y Marini… Mañana hay que estar atentos en las primeras vueltas, pero sin volvernos locos".

Fermín Aldeguer, Gresini Racing, dirigiéndose a la parrilla de salida este sábado en Misano

Fermín Aldeguer, Gresini Racing, dirigiéndose a la parrilla de salida este sábado en Misano

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con todo lo que ha aprendido este sábado y volviendo a salir tercero este domingo, le preguntaron si el podio era factible. "Ahora mismo lucho por estar en el top cinco, y eso incluye las posiciones de podio también. Creo que mañana Diggia y Martín, si recupera y están ahí, será nuestro grupo de lucha. Vamos a ver si con el neumático medio trasero podemos sacar algo más, sobre todo en estabilidad con el paso de las vueltas y marcamos un buen ritmo".

A diferencia de Marc y Alex Márquez, que montaron la goma media trasera, Fermín apostó por el compuesto blando, que seguramente era la elección lógica, pero, al final, se reveló como no la mejor.

Motorsport.com le preguntó al de Gresini si sabía, en parrilla, que Marc iba a salir con el neumático medio trasero.

"No", fue su respuesta, una información que, "puede ser" le hubiera hecho cambiar de elección, admitió. "Con el neumático medio suelo ir mejor y te diría que durante todo el fin de semana me he encontrado mejor con la media que con la blanda. No sé si me hubiera ido mejor o peor, pero a lo mejor hubiera pensado en cambiarlo. Me hubiera gustado tener esa información".

Aldeguer reapareció en Aragón tras dos meses de baja por una grave lesión en las vertebras del cuello. "Físicamente estoy bien, es verdad que ha habido un momento que he mirado y faltaban ocho vuelta, ¡'madre mía'! he pensado, estaba fundido. Pero mañana es el último apretón y salen las cosas automáticas, fisicamente las cosas van bien", cerró el murciano.

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