Aldeguer: "Habrá que apretar los dientes, esta carrera será más dura que la de Brasil"

El piloto murciano de Gresini pasó por el quirófano el 8 de enero para arreglar la 'avería' que produjo en su pierna izquierda por una caída mientras hacia un test con una moto 600cc de calle en el Aspar Circuit. Pese a que la situación pintaba fea, Fermín Aldeguer se centró en recuperarse y acortar los plazas, reapareciendo el pasado fin de semana en el GP de Brasil, donde terminó con una octava posición que pocos esperaban y, sobre todo, sin resentirse de la lesión, más allá del cansancio y dolor lógico por la intensidad del fin de semana.

Sin embargo, el Mundial llega ahora a Austin, un circuito largo por sus 20 curvas y distintos sectores que, como dice Marc Márquez, "te obliga a emplear tres estilos de pilotaje diferentes en una misma vuelta", con la dureza del primer y revirado sector, en el que hay muchos cambios de dirección.

"Creo que esta carrera será más dura que la de Brasil", admitió Aldeguer esta tarde en la previa del GP de los Estados Unidos. "Pero no quiero pensar en ello. Es una buena oportunidad de rodar y hacerme más a la moto", añadió.

A nivel físico, Fermín subrayó que "los cambios de dirección costarán un poco. Sabemos que habrá que apretar los dientes".

El murciano recibió el alta médica para viajar a Brasil y Austin con una condición de los médicos:

"Aquí se mantiene la prohibición de caerme", confiesa. "Pero en este circuito hay más curvas a la izquierda, y las posibilidades de hacerme daño en la pierna izquierda son mayores por el tipo de dibujo de la trazada", advirtió.

Fermín Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"En Brasil, el margen de seguridad de mi pilotaje fue muy pequeño; incluso hubo momentos en los que rodé al límite", pese a ser un trazado con muchas más curvas a derechas.

"Cuando menos pienso encima de la moto, y más natural me salen las cosas, mejor voy y menos margen para el error hay", valora.

Para Fermín el resultado de Brasil no estuvo mal, pero entiende que por sus características este fin de semana lo pasará un poco peor en Austin.

"No esperaba terminar tan bien en Brasil, pero me sentí muy bien desde el primer momento, y también me ayudó que acortaran la carrera", recordó el tijeretazo de 31 a 23 vueltas justo antes de empezar. Aunque el murciano añade: "También es verdad que me encontré muy bien en las últimas vueltas", dando a entender que hubiera acabado también la distancia de carrera inicialmente programada.