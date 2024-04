Aldeguer: "No sé dónde, pero en 2025 tendré apoyo total de fábrica y la mejor Ducati"

El equipo Pramac tiene hasta el GP de Italia, el próximo 2 de junio, para comunicar la decisión de renovar el contrato a Ducati y seguir siendo el primer equipo satélite del fabricante italiano para las temporadas 2025 y 2026, un acuerdo que la estructura de Paolo Campinoti podría declinar si, llegado el caso, ese fuera su interés. En resumen, este es el motivo que impidió al fabricante de Bolonia anunciar que su nuevo fichaje, el joven corredor español Fermín Aldeguer, competirá el próximo curso con Pramac.

Cuando el pasado 19 de enero Gigi Dall’Igna y el piloto murciano sellaron el acuerdo con un apretón de manos en Bolonia, la intención era hacer debutar a Aldeguer en la, hasta ahora, considerada segunda estructura de Ducati. Sin embargo, los acontecimientos se han sucedido de forma inesperada en este inicio de temporada, y lo que parecía una continuidad asegurada entre la casa de Bolonia y el equipo de Campinoti, será así pero no de forma tan automática, ya que la escudería con base en Casole d’Elsa (Siena, Italia) tiene algunas exigencias que discutir con el constructor boloñés.

"Es cierto que tenemos una cláusula de salida y también lo es que aún no se ha ejecutado (la renovación). Pero llevamos muchos años con Ducati y estamos muy cómodos y felices con esta asociación. Hemos hablado, nos hemos puestos de acuerdo y, casi al cien por cien, vamos a seguir juntos", aseguraba a Motorsport.com un miembro de la estructura satélite durante el GP de Portugal.

Punto de fricción

Sin embargo, algo ha cambiado entre ambas partes, al menos en la forma de comunicar los fichajes:

En septiembre de 2020, fue Ducati quien anunció en una nota oficial la contratación de Jorge Martín y Johann Zarco para correr con Pramac.

Y en septiembre de 2023 fue también Ducati quien hizo oficial el fichaje de Franco Morbidelli para que corriera, este año, con Pramac.

Fermin Aldeguer, Speed Up Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En el caso de Aldeguer, Ducati anunció el fichaje el pasado 19 de marzo pero, en ningún momento, especificó en esa nota oficial en qué equipo iba a correr el murciano. La diferencia es que, esta vez no hay un contrato firmado todavía entre los dos equipos, por lo que Ducati no puede anunciar los pilotos de Pramac, que desde el pasado año ha recibido ofertas de Yamaha y KTM para convertirse en proveedores de maquinaria.

Uno de los puntos de fricción entre Ducati y Pramac es la posibilidad de que en el acuerdo 2025-2026 Ducati solo le garantice una moto del año al equipo de Campinoti, guardándose la segunda de la que gozan actualmente, para otro de los equipos asociados, Gresini o VR46.

"La mejor Ducati posible", para Aldeguer

Esa posibilidad podría afectar al nuevo fichaje de Ducati, ya que si en 2025 Pramac solo tiene una moto de las denominadas 'pata negra', a diferencia de dos como ha sido en los últimos años, las opciones de que Aldeguer disponga de una moto ofíciala de fábrica pasan a ser del 50%.

Fermín Aldeguer, en la previa del GP de Portugal junto a Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El propio piloto, sin embargo, quiso dejar claro que en 2025 contará con "la mejor Ducati posible". Hace dos semanas se anunció el fichaje, y dos días después, el jueves 21 de marzo, Fermín estuvo en la rueda de prensa previa al GP de Portugal. Al final de la misma, Motorsport.com pudo hablar con el piloto para entender por qué se había adelantado el anuncio.

"Estaba previsto hacerlo más adelante", admitió Aldeguer. "Pero, sinceramente, creo que lo mejor era hacerlo lo antes posible para quitarnos presión. Ducati quiere que yo suba a MotoGP siendo campeón de Moto2, y de este modo será más fácil para mi estar tranquilo. El boom mediático ha sido muy grande, y mes siento orgulloso de ello, pero de esta manera nos quitamos de encima el tema lo antes posible", dijo un Fermín que no ha empezado la temporada como esperaba. "No da igual subir siendo campeón o no siéndolo, pero ahora lo importante es dar lo mejor de uno mismo y coger experiencia, esa es la intención".

Ese mismo jueves, Pedro Acosta, el también murciano que debuta este año en la clase reina, opinaba que "es un poco pronto para anunciar un fichaje de este tamaño", pensando que es un error hacerlo cuando aún no se había cumplido el segundo gran premio del año.

Aldeguer no quiso entrar a discutir la opinión de su paisano, pero insistió en que lo habían hecho "sobre todo para estar un poco más tranquilo, pero también para utilizarlo como una motivación, ver que voy a estar con los mejores pilotos del mundo y, de alguna manera, decir: aquí estamos. Pero, sobre todo la tranquilidad que te da saber dónde correrás el año próximo para poder centrarte en luchar por el título este curso. Cualquier piloto hubiera querido hacerlo público antes de iniciar la temporada", sostuvo.

Conocidos casi todos los detalles, solo falta saber que colores lucirá Aldeguer en 2025.

"Todavía no sé en qué equipo voy a correr. Yo tengo contrato con Ducati Corse y ellos me colocarán dónde sea la mejor opción, siempre con el máximo apoyo de fábrica y la mejor moto posible", en referencia a la Desmosedici oficial de fábrica GP25.