Alberto Puig: "Todavía no hemos podido encontrar la dirección que queremos"

Honda no ha empezado la temporada 2024 de MotoGP como quería. La marca japonesa está sumida en una crisis de resultados sin precedentes, que ha hecho que este año reciba ventajas gracias al nuevo sistema de concesiones de la categoría reina. Pero las cosas parecieron cambiar en la pretemporada, cuando en el test de Valencia y en los invernales la RC213V pareció dar pasos adelante.

Sin embargo, fue una utopía. La casa del ala dorada no es capaz de salir del fondo de la parrilla, está incluso detrás de Yamaha, y acumula solamente 13 puntos en la general de constructores tras ocho carreras disputadas, a 14 de los de Iwata. En la tabla de equipos, el Repsol Honda lleva 12 tantos, casi un tercio de los 31 de Yamaha, mientras que el LCR es colista, con 9.

Los puntos reflejan el delicado momento de HRC, que a la falta de nivel debe añadir que no encuentra el buen camino con la moto. Joan Mir encendió las alarmas en Austin, afirmando que Honda se había equivocado con la dirección a seguir con la máquina de este año -apuntando, aunque sin decirlo, al motor-, una versión que ha sido corroborada por otros pilotos de la marca, como Johann Zarco.

En el test de Jerez posterior al GP de España, Honda ofreció a sus pilotos una moto desarrollada por Stefan Bradl en el equipo de pruebas, pero el francés la dejó "aparcada" por falta de rendimiento, mientras que el campeón del mundo de 2020 aclaró la dirección que quiere seguir, un camino que tampoco va hacia esa novedosa RC213V.

Precisamente, Alberto Puig, director del equipo Repsol, habló del trabajo de desarrollo que está llevando a cabo Honda en estos momentos, partiendo de esa moto de Bradl, y remarcó la importancia de las pruebas colectivas en la pista andaluza.

"Puedo decir más o menos lo que hemos estado diciendo en los últimos meses. Estamos probando muchas, muchas cosas, y estamos tratando de encontrar una solución, porque todavía no estamos claramente donde queremos estar", empezó diciendo el español a la realización internacional de MotoGP. "Tenemos cuatro pilotos y estamos intentando utilizarlos a todos para probar cosas diferentes. Así que todo el mundo está testando cosas distintas. Estamos tratando de encontrar las mejores combinaciones posibles, por supuesto".

Joan Mir

Al contrario que los pilotos, Puig sí sacó cosas buenas de la nueva máquina probada en Jerez: "Stefan Bradl probó la moto y recogimos muchos datos. Las sensaciones fueron buenas. No está mal. No es perfecta, hay cosas que mejorar... No puedo dar un comentario específico, pero creo que el Test de Jerez es muy importante, porque tenemos a los cuatro pilotos probando cosas diferentes, distintas combinaciones, y creo que al final del día tendremos algunas conclusiones importantes".

Al ser preguntado sobre si estas novedades supondrán un paso grande o uno pequeño, Puig afirmó que la introducción de mejoras no da una respuesta inmediata: "Si podemos entender la dirección a seguir, podemos tratar de dar pasos adelante. Por supuesto, muchas de las cosas que descubres no son automáticas. Quiero decir, probablemente no puedas usarlas en el siguiente gran premio, pero puedes empezar a preparar otras partes".

"Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Estamos trabajando mucho. Honda no está durmiendo, esto es algo que tengo que decir. Lo único cierto es que todavía no hemos podido encontrar la dirección que esperamos y queremos", finalizó, confirmando que Honda aún debe trabajar para salir del bache.