Alberto Puig: “Lo que está haciendo Márquez nadie lo sabe, solo él”

La accidentada carrera de MotoGP del Gran Premio de la Emilia Romagna celebrada este domingo acabó arrojando el mejor resultado de la temporada para el equipo Repsol Honda, que copó las dos primeras plazas del podio con la tercera victoria del curso para Marc Márquez, segunda consecutiva, y el primer podio de Pol Espargaró desde que fichó por la marca alada.

Alberto Puig, Team Manager de HRC, ofreció sus impresiones sobre el fin de semana de Misano, como es habitual cada lunes después de las carreras.

“Este fin de semana era una buena oportunidad para comparar la carrera con la primera que se celebró hace un mes en Misano, y así poder ver nuestro progreso”, explica Puig. “Irnos con este resultado es genial. Un 1-2 nunca es fácil, ni estando en tu mejor condición y este no es el caso, no estamos en nuestro mejor momento”, añade.

“Sin embargo, hemos conseguido un fantástico resultado gracias a una combinación de factores y al gran esfuerzo de nuestros pilotos, el trabajo continuo de Honda y, por supuesto, el arduo trabajo de los miembros de nuestro equipo. Demostramos claramente que nunca nos rendiremos ni nos rendiremos”.

Para Marc Márquez la de Misano es la tercera carrera del curso, segunda consecutiva y la primera en un circuito que gira a la derecha, un factor muy destacado por el propio corredor.

“Para Marc, este es un período aún más difícil que todos los demás. Todavía se está recuperando, todavía tiene problemas, todavía no ha recuperado su estado completo, lo sabe y nosotros lo sabemos. Por eso, esta victoria en Misano, especialmente en esta pista, tiene aún más valor. Lo que está haciendo este tipo, nadie lo sabe aparte de él”, subrayó el expiloto.

En el otro lado del garaje llegó, por fin, el primer gran resultado de la temporada con un podio.

“Pol Espargaró ha estado soportando una temporada muy difícil en la que había grandes expectativas. Sabemos que no ha sido fácil, pero lo positivo es que nunca se rinde. Siempre está tratando de encontrar una solución, al igual que su equipo; su grupo comparte su actitud de nunca darse por vencido”, destaca Puig.

“Así que, finalmente, este podio fue como un regalo, se lo merece, pero también es un regalo para el equipo y para Honda porque todos lo estamos ayudando tanto como podemos. Estamos muy contentos por él y el hecho de que haya logrado su mejor posición para Honda, con su primer podio con estos colores, muestra el potencial. Ahora esperamos que su confianza siga aumentando y pueda seguir llevando la moto al límite, como hizo el domingo”.

Con dos carreras por delante para concluir una temporada difícil, el doblete conseguido en Misano no detiene las ambiciones de Puig para lo que resta de año.

“Este es un equipo ganador, y nuestro enfoque es siempre intentar ganar, nuestro objetivo es luchar por el título todos los años. La única diferencia es que a veces la situación no es perfecta. Los dos últimos años no han sido fáciles para nosotros, pero no encontrarás ni a una sola persona dentro de este equipo que quiera ir a la próxima carrera para intentar terminar segundo. Iremos a la próxima carrera intentando volver a ganar porque esto es Honda”.

El gran resultado de Honda se vio eclipsado por la consecución del título Mundial a cargo de Fabio Quartararo, el nuevo campeón de MotoGP.

“Queremos felicitar a Fabio y Yamaha por su título en Misano dos carreras antes del final del campeonato. Ellos lo merecen. Fabio ha sido el mejor piloto de esta temporada, ganó cinco carreras, consiguió muchos podios y realmente se lo merece”, zanjó Puig.

