Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"
Declaraciones
MotoGP Test oficial de Sepang

Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"

Aunque Joan Mir aún ve a la RC213V lejos de la Ducati, Alberto Puig fue optimista y destacó que en la Honda hay "un avance claro en todos los aspectos".

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Alberto Puig, Team Manager de Honda HRC

Alberto Puig, Team Manager de Honda HRC

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda ha dejado el circuito de Sepang con buenas sensaciones tras el arranque de la pretemporada 2026 del Mundial de MotoGP. El Shakedown de la semana previa ya apuntaba a una mejoría interesante en la RC213V, y parece que los primeros ensayos colectivos del invierno la han confirmado. Aunque de cara a dónde estará la fábrica japonesa en el arranque del curso puede haber matices.

El análisis del test de Sepang:

El gran referente de HRC en el Test de Malasia ha sido Joan Mir. El campeón del mundo de 2020 acabó la segunda jornada con el mejor tiempo, en un día marcado por la lluvia, y el jueves, donde ya se probaron los 'time attack' y los simulacros de carrera, finalizó con el noveno mejor tiempo, a poco menos de un segundo de un Alex Márquez que encabezó el dominio de Ducati, que apunta a, incluso, haber aumentado su dominio en la clase reina.

Precisamente, en sus declaraciones tras terminar las pruebas, Mir reconoció el paso adelante del fabricante con sede en Tokio, pero también que aún no están para pelear con las Desmosedici, y que tener a los italianos como objetivo sería un error.

Alberto Puig, team manager del equipo oficial de Honda, también ha ofrecido su versión sobre la situación de la moto tras Sepang. Por más que al ex piloto se le conozca por su realismo, en esta ocasión volvió a ser optimista, y remarcó que la RC213V ha mejorado "claramente", en prácticamente todos los aspectos.

Así lo explicó el catalán en declaraciones a DAZN: "Nosotros estamos mejorando la moto, y la hemos mejorado claramente. Y en eso estamos. Estamos contentos, porque hemos visto un claro avance, en todos o casi todos los aspectos. Y eso es muy positivo. Evidentemente, de este test sacaremos conclusiones, pero cada vez más estamos, digamos, eliminando los problemas que teníamos y nos estamos acercando a una moto más competitiva".

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"No ha sido un trabajo revolucionario. Simplemente, ha sido un trabajo de ajuste y de mejora, de pequeños detalles, que al final hacen que la moto, pues bueno, sacas un poco de peso de aquí, un poco de allá, mejoras un poco el motor... Muchos pequeños cambios, que hacen que al final el resultado sea claramente favorable", siguió.

Eso sí, cuestionado por dónde se ve luchando, Puig fue más pragmático y no se puso luchar por las victorias con Ducati como gran objetivo: "Eso ya depende de muchos factores. Pero claro, hay que intentar apuntar a unas posiciones de los seis o siete primeros, estaría bien, con regularidad. Y luchar por podios, y por estar en un grupo delantero. Luego, evidentemente, las carreras, el campeonato, los propios pilotos, te ponen en tu sitio. Pero ese sería el target".

Precisamente, el antiguo protegido de Puig, Dani Pedrosa, actual probador de KTM, también se fijó en la mejoría de las Honda, y en su análisis del test, también a DAZN, no dejó de destacar las áreas donde la máquina nipona ha subido en este invierno: "Las Honda han dado un gran paso adelante, por lo que se ve, al menos en vuelta rápida, y también en velocidad punta. Algo han hecho, sin duda, en el motor. Se está demostrando que los tiempos les están saliendo", comentó el de Castellar del Vallès.

