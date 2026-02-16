Aki Ajo hace balance de su primer año al frente del equipo KTM en MotoGP

Tras décadas en el mundo del motociclismo, en las que ha formado a numerosos talentos como exitoso jefe de equipo en Moto3 y Moto2, Aki Ajo asumió por primera vez el papel de director de equipo en KTM en la categoría de MotoGP en 2025.

El finlandés, que anteriormente había celebrado títulos de campeón en las categorías más pequeñas con Brad Binder y Pedro Acosta, entre otros, y que está estrechamente vinculado a la casa de Mattighofen desde 2012, se enfrentó así a un nuevo reto en la clase de las motos pesadas.

Al echar la vista atrás al curso pasado, Ajo admitió que MotoGP se diferencia claramente de las categorías inferiores en muchos aspectos. Aunque "la carrera en sí sigue siendo similar", la parte técnica juega un papel mucho más importante que antes, lo que hace que su trabajo diario sea mucho más complejo.

Aki Ajo habla sobre el difícil comienzo de temporada

Por ello, destacó que ha prestado especial atención a "que en el trabajo diario todos vayan en la misma dirección y la comunicación funcione bien". Ya en la primera mitad de la pasada temporada se habían producido avances en este ámbito, aunque el comienzo del año no había sido "fácil" debido a la situación de la empresa. "Esto tuvo repercusiones, aunque quizás menos de lo esperado", dijo Ajo. Pero el departamento de competición tuvo la situación "bajo control" en general.

En verano, la situación también mejoró notablemente en el ámbito deportivo. Brno supuso un punto de inflexión en el que "todos vieron que se iba en la dirección correcta".

En Brno, Pedro Acosta quedó tercero, el primer podio para KTM en 2025. Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Allí, KTM consiguió con Acosta el primer podio del año en carrera larga. En la sprint, el español y Enea Bastianini lograron incluso situarse entre los tres primeros. Ajo explicó que esta evolución no solo afectó a los aspectos técnicos, sino también a la organización del equipo y a la confianza mutua.

El director del equipo elogia la fortaleza mental de KTM

"En la segunda parte de la temporada, mi trabajo volvió a ser en muchos aspectos como antes. Se convirtió en una actividad normal de competición, porque comprendí en qué debía centrarme y cómo entender el proyecto en su conjunto», siguió Ajo. La fortaleza mental de toda la escudería oficial también fue especialmente importante: "Cuando vimos que estábamos mejorando, la gente desarrolló más paciencia y tranquilidad. La fortaleza mental fue tan decisiva como los avances técnicos".

A la pregunta de qué le falta aún a KTM para competir al nivel de los fabricantes más fuertes, Ajo ofreció un análisis sincero: "Lo que aún nos falta es ganar de forma constante". Pero al mismo tiempo, defiende lo logrado hasta ahora y señala lo mucho que ha cambiado MotoGP en los últimos diez años, pasando de un pequeño grupo de fabricantes dominantes a una competencia extremadamente reñida.

"Y el concepto del fin de semana también lo hace aún más difícil, ya que el viernes por la tarde ya hay una especie de primera clasificación", subrayó Ajo, reconociendo que Ducati se ha consolidado como referencia en los últimos años, no solo en términos de rendimiento general, sino también en el aspecto técnico.

En su opinión, esta brecha no se cerrará copiando, sino que hay que "comprender los procesos diarios y avanzar poco a poco" con paciencia y perseverancia. La segunda mitad de la temporada 2025 es un buen ejemplo de ello.

Ha demostrado "que con paciencia y comprensión se pueden lograr grandes mejoras, incluso si el comienzo de la temporada fue difícil". Para terminar, Ajo destaca que KTM, como uno de los fabricantes más jóvenes de MotoGP, ya está "muy cerca de la cima. Por ahora, deberíamos estar satisfechos con eso". Ahora lo importante es "dar pequeños pasos y mejorar continuamente" para poder luchar por la victoria de forma regular.