Agostini: "En mi época, Márquez habría muerto cinco veces"

Cargar el reproductor de audio

Puede que Giacomo Agostini haya celebrado ya su 80º cumpleaños, pero el italiano sigue siendo una leyenda viva del motociclismo y continúa disfrutando de las carreras como espectador con emoción. Y aunque el ocho veces campeón del mundo de 500cc compitió en una época mucho más peligrosa, llegando a vencer en el temible TT en la Isla de Man, no deja de sorprenderse con los riesgos que toma Marc Márquez, quien se recupera de su cuarta operación en el brazo derecho, el que se rompió hace dos años, pero está deseando volver en un mejor nivel de forma.

Para Agostini, esa mentalidad habría sido inconcebible en el siglo pasado: "Siento que ahora esté fuera de combate, por desgracia, se ha caído mucho. Un día le dije que en mi época habría muerto cinco veces".

"Pero él es así, da el 100%", reconoció en el Corriere dello Sport. "Espero que vuelva a ser quien era, Marc [Márquez] es el piloto que te hace levantar de la silla, y me gusta, él y Fabio [Quartararo] son los que buscan la manera de saludarme antes del comienzo de cada gran premio".

Aunque aprecia a Márquez y Quartararo, el italiano es menos partidario de la generación actual de motos, y está de acuerdo con la opinión de Dorna en que se deberían establecer unos límites para favorecer la seguridad. Como purista del motociclismo, le gustaría dar un mayor protagonismo al piloto, reduciendo la ayuda electrónica, como el control de tracción o el anti-wheelie.

"No me gustan estas máquinas en MotoGP", explicó a GPOne. "Yo quitaría parte de la potencia, porque no es lo que hace el espectáculo, sino que lo vuelve más peligroso, por no hablar de que le quita la gracia al piloto de manejarlo con la muñeca, en lugar de depender de la ayuda electrónica".

"Con menos caballos, los accidentes serían menos peligrosos, y habría más espectáculo. También son buenas las luchas en Moto2 y Moto3, independientemente de la potencia, porque los pilotos dan espectáculo", reconoció el de Brescia.

La carrera por el desarrollo ha dado lugar a una mayor competición, pero el más laureado de la historia considera que ahora la tecnología ha ganado demasiado protagonismo. El italiano cree que es necesario encontrar el equilibrio para brillar como categoría, a pesar de que ha generado una competencia muy reñida, hasta el punto de preocupar a otros grandes del motociclismo, como Jonathan Rea.

Agostini, como el británico, piensa que se ha llegado a un límite, y prefiere que los pilotos sean quienes se distingan por su capacidad para marcar la diferencia: "Con esta tecnología, basta un pequeño error para que alguien pase de vencer en solo una ocasión a hacerlo nueve veces consecutivas".

"Gusta ver varios ganadores, pero quieres que el héroe haga cosas que los demás no pueden hacer, como Cassius Clay, Eddie Merckx, Maradona, Valentino Rossi, Rafa Nadal, etc.", continuó. "No creo que nadie que gane mucho provoque cansancio en la afición, los que vencen atraen al público y enamoran, piensa en el cariño que la gente tenía a Rossi hasta sus últimos años, cuando no ganaba".

"El motociclismo necesita grandes personajes, no es justo [para un fabricante] que invierte mucho para tener al mejor piloto perder una carrera porque un neumático no funciona o por un problema electrónico", explicó. "Hay que eliminar la electrónica y la potencia, no son los 280 caballos los que hacen el espectáculo, antes lo había con 130".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!