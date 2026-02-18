Ir al contenido principal

MotoGP

Adelaide quiere albergar la primera carrera urbana de la historia de MotoGP tras el adiós de Phillip Island

Según ha podido saber Motorsport.com, el gobierno del estado del Sur de Australia ha presentado un proyecto a MotoGP Sports Entertainment para organizar el primer gran premio urbano de la historia del campeonato, una vez expire el contrato con Phillip Island.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Bandera de Australia en Phillip Island

MotoGP dejará de correrse en Phillip Island

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Este martes, el gobierno de Victoria rechazó públicamente la propuesta de MotoGP Sports Entertainment, hasta hace unos días Dorna, el promotor del Mundial de MotoGP, que había solicitado que el Gran Premio de Australia, que lleva celebrándose desde hace varias décadas en Phillip Island, se trasladara al trazado de Albert Park. Esta instalación, en el centro de Melbourne, ya acoge el Gran Premio de Fórmula 1, que, precisamente, arrancará allí el próximo mes de marzo.

En respuesta a esa petición de Dorna, el ejecutivo liderado por Jacinta Allan informó de su rechazo a la alternativa presentada por Dorna, a la vez que se comprometía a inyectar dinero para actualizar Phillip Island, cuyo contrato con el promotor del certamen expira este 2026.

Pues bien, todo parece indicar que la réplica de Allan no ha dejado satisfecha a la cúpula del campeonato, hasta el extremo de que la prueba del próximo mes de octubre será la última que se celebrará en el mítico circuito ubicado a unos 140 kilómetros al sur de Melbourne.

Según ha podido saber Motorsport.com, el gobierno del estado del Sur de Australia ha presentado una propuesta muy atractiva a MotoGP Sports Entertainment, para proyectar el primer circuito urbano que albergaría una prueba del Mundial de Motociclismo.

En su día, el trazado de Mandalika, en Lombok (Indonesia) ya se etiquetó como un circuito semiurbano, aunque cualquiera que se desplace hasta allí se dará cuenta de que no lo es.

Carlos Ezpeleta, director deportivo del Mundial de MotoGP y uno de los ejecutivos de más peso dentro de la compañía, cogió un vuelo desde Barcelona, el pasado martes, con destino a Adelaide.

Anuncio inminente

Motorsport.com entiende que en las próximas horas se puede precipitar algún tipo de anuncio al respecto de lo que será el proyecto. La voluntad de hacerse con algún gran evento ha sido clave en la apuesta del estado del Sur de Australia, mucho más ambiciosa en términos que la que se venía negociando con el de Victoria. En ese sentido vale la pena destacar que Adelaide ya organizó el Gran Premio de Fórmula 1, entre 1985 y 1995.

El hecho de que el acuerdo entre Dorna y el gobierno de Victoria expire en 2026 lleva a pensar que el vínculo con Adelaide debería ponerse en marcha ya en 2027, a la espera de que se lleven a cabo las obras correspondientes.

