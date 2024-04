Acosta: "El fin de semana que vaya, bien champán y fiesta; el que no, hay que aceptarlo"

El ex piloto Jorge Lorenzo, que esta temporada ha intensificado su labor como comentarista en general, tanto en la plataforma de servicios de streming que cuenta con los derechos del mundial de MotoGP como en su propio canal de vídeo, hizo un pronóstico sobre Pedro Acosta durante el domingo del Gran Premio de Portugal. "Voy a mojarme", anunció el tres veces campeón de MotoGP: "La primera victoria de Acosta llegará en Jerez", en el Gran Premio de España, que se celebra el próximo 28 de abril, que sería la cuarta carrera de la temporada, tras las de Losail, Portimao y la que se celebrará en Austin dentro de dos semanas.

Para Acosta, tras hacer pretemporada en Sepang y Qatar, es un descubrimiento llegar por primera vez a circuitos en los que no ha corrido nunca al manillar de la MotoGP, y en los que necesita un mínimo de adaptación, aunque en la cita portuguesa lo sacó adelante con rapidez y sin grandes dificultades.

"Pienso que en América tendremos un signo de interrogación para ver cómo va el fin de semana en un circuito mucho más largo. Nos ayudará un poco más, en el sentido de cómo está hecha nuestra moto, las frenadas largas y los angulitos", dijo cuando le preguntaron si la victoria podía llegar pronto.

Sobre el pronóstico de Lorenzo, vaticinando su victoria en el Circuito Angel Nieto de Jerez, no se dejó llevar por la euforia del momento.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, adelantó a Miller, Binder y Márquez antes de llegar a Pecco y también pasarle Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

"Creo que no tenemos que marcar objetivos, debemos mantener los pies en el suelo", quiso subrayar antes de añadir: "El fin de semana que vaya bien champán y fiesta; y el que no, tendremos que aceptarlo y saber qué se debe mejorar".

El adelantamiento que más disfrutó en Portimao

Pese a que el torrente de emociones por el que está transitando el corredor de Murcia desde que debutó en MotoGP baja desbordado, Acosta sigue con el foco puesto en el progreso. En su primer carrera, en Qatar, logró un adelantamiento sideral al ocho veces campeón Marc Márquez, pero no pudo llegar al que marcó como su objetivo: "una bola naranja allá al fondo", en referencia a Brad Binder, el que de momento sigue siendo el piloto número 1 de KTM.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Dorna

En Portimao, de una tacada, se merendó a Jack Miller, a Binder y a Márquez, y aunque le costó un poco más, también superó al bicampeón Pecco Bagnaia, que fue el adelantamiento que más disfrutó, asegura.

"Con el de Pecco fue con el que más disfruté seguro, porque estuve muchas vueltas detrás de él, lo intenté una vez y me devolvió la pasada, eso me gustó. Luego me lo tuve que tomar con calma porque me iba muy largo en la curva 1 y nunca llegaba bien preparado. Yo creo que como tiene las piernas muy grandes, bueno bastante grandes, era capaz de estar un poco más estable que yo (a final de recta). Cuando intenté adelantarle la primera vez me iba para los lados y ya se me hizo bola todo el adelantamiento. Luego estuve más concentrado en hacer todo el T1 más redondo, más rápido para poder llegar a la curva 3 con oportunidad. Pero disfruté mucho yendo detrás de Pecco, porque me dio tiempo de ver muchas cosas que en una entrenamiento libre o en una qualy no te da tiempo a ver", pormenorizó el 'tiburón'.

Y aún entró más en detalle cuando le preguntaron qué le sorprendió más de lo que vio tras el italiano.

"Bueno, él juega muchísimo con el cuerpo, Pecco está, digamos, sentado en la moto mucho más atrás que los demás. Siempre está jugando con los pies, retuerce el pie de una manera un poco rara (y movia la zona del tobillo mientras lo explicaba), así que yo también iba retorciendo el pie encima de la moto", dijo entre risas y arrancando una carcajada entre los presentes.

Pese a tirar de su simpatía y gracia natural, que Acosta sabe utilizar para proyectar una imagen que está impactando entre los fans de todo el mundo, el murciano también aprovecha cada detalle para absorberlo como una esponja en su proceso de crecimiento.

"Es verdad que Pecco juega con el cuerpo y eso le hace ganar un poco de tracción en los primeros metros de la aceleración. Eso es algo que a mi me falta, porque voy un poco más fuera de la moto que él y me cuesta un poco poner más peso detrás, como hace él. Pero esta carrera me sirvió mucho para aprender de todo eso", zanjó el chico del Puerto de Mazarrón.