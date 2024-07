Acosta: "En esta primera mitad de temporada en MotoGP me pongo un 4,5 sobre 10"

Para el español el GP de Alemania era la última oportunidad de convertirse en el piloto más joven en ganar una carrera de la máxima categoría, al cumplir este domingo 20 años y 43 días, superando el récord de juventud establecido por Marc Márquez en 2013 con 20 años y 63 días. Sin embargo, el de KTM no estuvo, en todo el fin de semana, ni cerca de las posiciones que le hubiera dado opciones de intentarlo, y con un parón de verano de tres semanas por delante, cuando llegue el próximo gran premio de Silverstone, el 4 de agosto, ha habrá superado la edad de Marc cuando ganó su primera carrera en Austin.

"Mejor, así ya no dais más la matraca con ese tema", soltó Pedro Acosta cuando le recordaron que había pasado su ocasión. "Os ponéis un poco pesados con estos temas", zanjó el murciano, como quitándose de encima un tema que, al principio, podía hacer un poco de gracia pero que acabó siendo como una mosca en medio de una siesta.

Centrado en la carrera, el de GasGas Tech3 volvió a tener problemas mecánicos en su KTM.

"La salida ha ido bien, pero ha faltado la frenada otra vez, ha habido algunos cruces por delante y no se me ha desenganchado el dispositivo de salida", que normalmente se desconecta en la frenada de la primera curva tras la salida.

"Me ha pasado a mi y a otros pilotos (también a Brad Binder) y la primera vuelta ha sido desastrosa, ya que hemos caído a la 15ª posición. Luego el ritmo para ir remontando a partir de ahí ha sido como en los viejos tiempos", señaló el fenómeno.

"Hemos entendido varias cosas, hemos tenido un problema fuera de mi, fuera de la moto, fuera del equipo y fuera de todo, que me ha obligado a conducir mucho más metido en la moto, mucho más recto en cuanto a ángulo y, la verdad es que sorprendentemente la moto iba bastante bien así. Entonces necesitamos entender por qué y qué ha causado eso".

La primera media temporada en MotoGP, como debutante debe catalogarse de buena.

"Hay que buscar un promedio, tenemos que ser realistas, nos hubiera podido ir mucho mejor, seguramente, pero también mucho peor. Cagadas por mi parte, caerme en Le Mans, en Barcelona y la semana pasada en Assen, no sé cuantos puntos hubiera sumado, hoy han sido nuevo, y si multiplicas por tres (27) son muchos puntos y creo que Marc Márquez tiene 166 (56 más), son muchos puntos los que hemos perdido. Haber crecido un poco con la mentalidad austríaca de que somos mejores de lo que estamos haciendo, me hace pensar que siempre se puede ir a mejor. No busco excusas, busco la solución", dijo antes de ponerse "un 4,5 sobre 10" de nota a la temporada que está haciendo hasta ahora, una temporada de debutante en la que nadie podía pensar que la diferencia entre las KTM y las Ducati no solo no se ha cerrado, sino que cada vez parece más grande.

"Nadie viene de visita a molestarte, hay que estar dentro para conocer los problemas. Sabía que quería estar aquí y quiero seguir estando donde estoy, nadie me ha metido en la boca del lobo, ahora me toca a mi abrirle la boca al lobo y sacar la cabeza", zanjó el murciano.