Acosta: "Si surge la oportunidad de probar la KTM de 2027 y quieren que me suba, me subiré"
Pedro Acosta se subirá el lunes a la RC16 de 2027 en el test de Brno, donde los fabricantes probarán las nuevas motos y los neumáticos Pirelli, por más que el murciano jugara al despiste.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
En 2025 la de Brno fue la 12ª parada del calendario MotoGP y el escenario del primer podio de Pedro Acosta con el equipo oficial KTM, el punto de partida de pasar de la ansiedad por no ganar a entender que luchar por un cuarto puesto, a veces es una victoria.
"El año pasado, en este circuito, empezamos a darle la vuelta a la situación, así que espero ser competitivo este fin de semana", expuso Acosta ante los medios tras la rueda de prensa. "El circuito ayuda, históricamente la KTM siempre ha ido bien en Brno, el problema es que nunca antes había habido cuatro Aprilia tan competitivas, cinco Ducatis tan competitivas, Marc Márquez de vuelta con ganas de recortar puntos. Esto lo hará todo más dificil, lo que espero es consolidar el paso que hemos dado respecto al año pasado", cuando terminó tercero en la meta, a 3.3 del ganador Marc Márquez y a 1.6 de Marco Bezzecchi, que cruzó la meta segundo.
Un resultado que, sin embargo, no le hace estar más esperanzado que en otros escenarios en busca de esa primera victoria en la clase reina.
"No, llego con la misma actitud, me tengo que subir a la moto mañana en el FP1 y ahí pegarme la sorpresa", recordando que la KTM va diferente en cada salida a pista, dijo él mismo.
Aunque en la rueda de prensa Acosta no quiso confirmar si el lunes va a estar en el test de Brno con la KTM de 2027, Motorsport.com le preguntó si, en el caso de que acabara surgiendo esa posibilidad, si aceptaría hacer la prueba.
"Si surge la oportunidad y quieren que me suba, me subiré. Todo lo que sea ayudar en que la moto mejore es bueno para mi. Me dará un poco la opción de conocer la moto (nueva), conocer un poco los neumáticos, y ver también cómo van las demás motos. Al final, los toros desde la barrera es muy complicado saber cómo van".
En repetidas ocasiones, y también este jueves, Marc Márquez subrayó que Acosta debe pelear con una moto inferior a la suya, un halago que no es habitual. "El deporte se está convirtiendo muy en una cuestión de ingenieros. Hace diez años no necesitabas que la moto fuera la mejor para ganar, y se veían carreras entre Honda y Yamaha que se repartían las victorias. Ahora es muy complicado que, sin el material justo, puedas estar delante en el deporte del motor. Hay que reconocer las cosas como son. En la F1 todavía es peor, pero las motos van en esa dirección, con mucha tecnología, ahora si el dispositivo trasero no funciona la moto no avanza, hay muchas cosas que quedan fuera del alcance del piloto".
En ese sentido, en 2027 las nuevas motos de 850cc tendrán menos dispositivos y aerodinámicas, serán más parecidas a la Moto2, algo que puede ayudar a los pilotos que han pasado por esa clase. "Creo que me puede venir bien. Que quiten los dispositivos de altura es lo mejor que nos puede pasar, quitar aerodinámica también es buena. Pero el cambio al motor de 850 es un paso atrás. MotoGP no tiene que ser fácil. Otra cosa es que el piloto pueda marcar la diferencia, y el motor 1000 hubiera estado en su punto, las carreras son más entretenidas si las motos son más difíciles de pilotar, es lo único que no me cuadra".
Durante este proceso de un año, desde la pasada temporada en Brno, a ahora, Acosta ha aprendido a no perder los estribos, sabiendo terminar las carreras.
"No es coja menos riesgos o lo intente menos, pero ahora cuando entiendo que el quinto puesto es lo máximo, intento acabar quinto, no me encabezono en acabar cuarto y caerme. Eso es importante, pero necesito que las otras KTM den ese pasito, las carreras que han sido rápidas el viernes es cuando más he evolucionado el fin de semana, como pasó en Mugello. Necesito que las otras KTM puedan ir rápido y tener información para mejorar. Cuando estas solo, todas las direcciones parecen malas".
La primera mitad de la temporada pasada, Acosta tuvo mucha ansiedad por ir rápido, hasta que logró superarlo hasta ahora. El tema es que esa ansiedad vuelta por lograr una victoria antes de dejar KTM, la fábrica de su vida hasta ahora.
"No sé dónde correré el año que viene, vamos a empezar por eso", dijo mientras guiñaba el ojo provocando risas. "Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo, esa ansiedad del año pasado me llevaba a hacer más de lo que la moto me dejaba, y arreglé el año pero pude hacerlo mejor. Estoy haciendo lo máximo y la marca esta contenta conmigo, pero es verdad que muchos domingos me voy cabreado de los circuitos, normal, porque si tuviera algo más estaría más cerca de esa primera victoria. Pero es lo que tengo y no va a cambiar. Intento no quejarme de lo que no tengo. Si el máximo es ser segundo, bien; si es ser quinto, tengo que aguantar, si algún día llega el día de luchar por un campeonato toda esta experiencia de saber aguantar y acabar segundo o cuarto cuando toca, me ayudara", reflexiona Acosta, que con 22 años parece más maduro que deportistas que le doblan la edad.
Comparte o guarda este artículo
A qué hora es MotoGP el viernes: Práctica y FP1 de Brno, República Checa
KTM le pide a Acosta que pruebe la moto de 2027, aunque para entonces correrá con Ducati
Horarios del GP de República Checa de MotoGP en Brno y cómo verlo en TV
Viñales acusa a KTM de maniatarle: "En invierno estaba en el equipo oficial, ahora no sé ni donde estoy"
Joan Mir probará en Brno la Honda de 2027 pese a que correrá con una Ducati el próximo año
"La voluntad de Pirelli no es hacer un 'neumático Márquez' para 2027; no es nuestro estilo"
Últimas noticias
¡Giro inesperado! Mercedes retira su petición de revisión antes de acudir ante la FIA
Alonso pone en contexto el dominio de Antonelli: "Ahora tiene un coche que gana"
Jos Verstappen desmiente a Schumacher por el rumor de una oferta de Mercedes a Max
¿Prohibirá Mercedes luchar a Russell y Antonelli con Hamilton al acecho?
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios