Acosta: "Lo que más sorprendió de MotoGP es la cantidad de gente que hay en el box"

Muchas son las novedades que presenta la nueva temporada de MotoGP. Seguramente, por encima de todas ellas está el debut de Marc Márquez con una Ducati satélite tras diez años en el equipo de fábrica de Honda. Pero también levantan un gran interés la llegada de un piloto de la calidad y el talento de Alex Rins a una Yamaha en horas bajas, de donde ha salido Franco Morbidelli para sentarse en una Ducati full factory de Pramac. También la llegada de Luca Marini a Honda, o la de Johann Zarco a LCR… pero si hay un aliciente realmente especial en MotoGP la próxima temporada, este no es otro que el debut del joven Pedro Acosta, que con solo 19 años llega a la clase reina dispuesto a comerse el mundo.

Hace menos de tres años, el 28 de marzo de 2021, Acosta debutaba en el Mundial, y lo hacía logrando el segundo puesto en el GP de Qatar. Tras ganar el título de Moto3 a la primera y el de Moto2 en su segundo año, solo 1079 días después de su irrupción mundialista, menos de tres años, el murciano debutará en la clase reina, el 10 de marzo de 2024, nuevamente en Losail.

Muchos son los que piensan que, en su primer año, será capaz ya de luchar por alguna victoria que, en caso de lograrla, le convertiría en el piloto más joven el conseguirlo.

No lo tendrá fácil, sin duda, el actual nivel de los pilotos de la clase reina, unido al nivel y cantidad de Ducati en pista complican un objetivo que no está ni en los planes del piloto. "Es estúpido hablar de victorias o de luchar por el título cuando solo me he subido un día a la moto", dijo tras el test de Valencia.

Un ensayo que fue la primera toma de contacto del murciano con un prototipo de MotoGP.

"Acabé muy contento con mi primera toma de contacto con la categoría, por todo. Desde la primera foto que me hicieron a las nueve de la mañana, hasta la caída de las cinco de la tarde. Acabé contento por todo el día valoró Acosta su primera experiencia al manillar de una MotoGP.

En noviembre de 2022 KTM 'premió' a Acosta con un test, junto a Dani Pedrosa, en Jerez, un ensayo que, finalmente, no se pudo llevar a cabo por las condiciones climáticas. Así que la de Valencia era, sobre el papel, la primera oportunidad que el murciano tenía de pilotar un prototipo de MotoGP, aunque lo que más llamó su atención no fue nada relacionado con la máquina.

"Lo que más me sorprendió no fue la moto en sí, sino la cantidad de gente que hay alrededor en el box. Yo vengo de un equipo grande de Moto2, pero en el box había cinco personas. Aquí cada vez que me bajaba de la moto tenía a 20 o 30 personas alrededor, solo escuchando lo que yo decía. Y a lo mejor, diez de esas veinte solo dando consejos para hacerte la vida más fácil. Porque es verdad que la moto corre, corre mucho. Llega una momento en el que si pone el dispositivo, que si quítalo, que si frena, que si la curva… al principio se me hizo un poco de bola", desveló el chico del Puerto de Mazarrón.

Acosta, que en año pasado, en su segunda temporada en Moto2 ya trabajó el físico para ganar fuerza y volumen, asegura que invertirá tiempo y esfuerzos este invierno "en fortalecer la parte de arriba del cuerpo, ya que la MotoGP es muy física y hay que moverla con fuerza", explicó. "El año pasado gané fuerza y volumen, pero al lado de estos tíos se me ve flaquito", dijo en referencia a sus nuevos rivales en la clase reina.