Acosta: "He acabado con una sonrisa pese a ser 8º. El Pedro de hace tres años la habría liado"

En la era más tecnológica, complicada e igualada de la historia de MotoGP, el joven debutante del equipo GasGas Pedro Acosta tiró de su desparpajo habitual para colocarse entre los ocho primeros en la Sprint del Gran Premio de Qatar, la primera parada del calendario 2024.

Era su primer fin de semana en la clase reina, su primera Sprint, su primera carrera con la KTM, primera vez de noche… nada pudo parar al talento del Puerto de Mazarrón, que sin exagerar ni jugarse los bigotes, construyó una solida carrera en la que avanzó posiciones y adelantó, entre otros, a Jack Miller, el australiano que ya ve como la llegada del fenómeno español le llevará a quedarse sin moto.

Al final de la carrera, Acosta llegó al box y fue aplaudido y felicitado por todos los miembros del equipo GasGas Tech3, pero el murciano, inmediatamente, se sentó en su silla del garaje y empezó a explicar a los ingenieros sus sensaciones de la carrera, para mejorar y estar más preparado para la próxima.

"Tenemos que estar muy contentos. Las sensaciones con la moto son buenas. Estuve detrás de Alex Márquez todo el rato, y no sabía si las turbulencias eran de mi moto o de la suya", explicó al final del día.

"Tenemos que estar más centrados en intentar no chocar con nadie debido a la aerodinámica. Fue un día muy estresante", admitió el murciano, pese a que siempre da la sensación de mantener absolutamente la calma en cualquier situación.

"Veía la lucha delante, y una moto naranja, y pensaba que tenía que estar más cerca. Terminé a solo cuatro segundos de Brad Binder, y eso no es mucho", marcó una referencia.

Acosta reconoció que con tantas sensaciones nuevas tuvo que estar muy pendiente de los demás, algo que quiere corregir.

"Tenemos que estar más centrados en nosotros que en cómo pilotan los demás".

Pese a este brillante octavo puesto en la sprint, a 11 vueltas, para la carrera de mañana que será al doble de distancia, la dificultad para un novato puede ser mayor.

"Para mañana no espero nada. Salir y ver qué podemos hacer", contestó.

Acosta salía octavo en parrilla, pero perdió algunas posiciones cuando se apagó el semáforo, de ahí que tuviera que recuperar ya con la carrera en marcha. "Perdí cuatro segundos en las dos primeras vueltas", se lamentó. "Fue la primera vez que me puse adelantar" a otros pilotos.

"Los demás salieron con una mentalidad distinta: a ellos les daba igual todo. Verlo en carrera, con gente delante".

En un escenario que impresionaría a cualquiera, Acosta acabó feliz entendiendo que era un buen día para ser el primero.

"Me he bajado de la moto con una sonrisa a pesar de ser octavo, que no me gusta. El Pedro de hace tres años la habría liado", admitió. "Hoy no había mucho más, pero el inicio no fue malo", zanjó el tiburón de Mazarrón.