Acosta: "La regla de las presiones es la más tonta de todo el campeonato"

El piloto de KTM solo necesito seis vueltas para llegar al grupo en el que estaba a Marc Márquez, que había sido adelantado por Jorge Martín y circulaba cuarto, cerca del de Aprilia. Sin embargo, Pedro Acosta, que había salido novio en parrilla, llegaba con mejor ritmo que el de Ducati, cuarto en la salida, y pronto empezó a dar señales de que buscaba el hueco para pasarle. Justo en la vuelta siete, Acosta alargó la frenada y pasó a Marc, colocándose cuarto, en ese momento a 1,5 segundos del tercer peldaño del podio que parecía al alcance de la KTM #37.

Sin embargo, la desventaja, en lugar de ir a menos, empezó a aumentar poco a poco primero y rápidamente después. En la vuelta 13 se vio a Acosta aparatarse y dar paso a Márquez; en el giro 15 fue al revés, Marc dejó pasar al murciano, lo que ya dejó claro que ambos tenían un problema con la presión de los neumáticos, que no alcanzaba el mínimo establecido, lo que podría suponer una sanción de tiempo. Hasta en dos ocasiones más se repitió la imagen, en la vuelta 18 y en la 21. Para entonces Acosta y Márquez habían perdido tanto tiempo que llegó desde atrás Ogura y pasó primero a la Ducati, y otra una lucha con Acosta, logró superarle en la vuelta 25.

"[La de las presiones] es a norma más tonta que hay en el campeonato, ya no solo por lo que ha pasado hoy con Marc y conmigo, sino por lo que le pasó ayer a Jorge Martín, que tenia una carrera hecha delante y se le escapó", dijo en referencia a la sprint del sábado, cuando Jorge Martín tuvo que dejar pasar a Márquez para equilibrar la presión de su neumático y cuando quiso darse cuenta se quedó fuera del podio. "No puedes estar luchando por el título y que te pase eso", apuntó Acosta.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Los equipos, antes de la carrera, deben decidir la presión que debe llevar la goma de delante, en función de si se prevé una carrera en grupo o con aire fresco.

"Tu no puedes prever el futuro y decidir qué presión poner en los neumáticos. Si la pones muy alta la moto no va y si la pones baja corres el riesgo de que te sancionen y tienes que hacer estas cosas. Si todos tuviéramos una presión estándar, que todos tuviéramos la misma en la parrilla, seria más fácil. Lo de ir muy altor es hasta peligroso", aseguró.

Respecto a su lucha con Marc, Acosta no lo vio como un buen espectáculo.

"Lo de los adelantamientos ha sido un 'coñazo', demasiadas veces teniendo que dejarnos pasar el uno al otro, perdiendo mucho tiempo, se nos has escapado los de delante y nos han pillados los que venían por detrás, con Ogura", dijo.

"La carrera, en general, ha sido buena, la moto iba mejor que ayer y un top 5 no está mal. Lo que es una pena fue no haber podido ganar la batalla con Ogura, pero tampoco teníamos mucho más", zanjó.