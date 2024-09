Acosta: "Hemos recuperado las sensaciones, pero no el resultado"

El piloto de GasGas Tech3 no pudo pasar el corte de la Q2 en el arranque del Gran Premio de Aragón de MotoGP que se celebra este fin de semana, como tampoco lo hicieron ninguna de las cuatro KTM en pista, en parte, según el talentoso piloto de Murcia, por el nuevo asfalto que luce el trazado maño. Pedro Acosta empezó bien la jornada y se mantuvo dentro del top 10 hasta que se entró en la fase decisiva de la sesión y acabó fuera de la clasificación directa.

"Ha sido un día mejor que en Austria, difícil de explicar porque nos ha costado tanto con el neumático blando, pero lo hemos visto en alguna carrera que otra que nos cuesta. Cuando la pista va mejor nosotros nos quedamos en el mismo sitio y tenemos que mejorar eso", dijo.

"Seguro que ha sido el asfalto que peores condiciones tiene en lo que llevamos de año", valoró. "Porque yo creo que no ha terminado de secarse, en muchos sitios sale aceite, en otros hay parches que no he visto en mi vida, como en la curva 1 y la 3. Difícil decir, creo que está todo un poco fresco".

Al contrario de lo que dice Acosta, algunos pilotos si encontraron rendimiento en el asfalto. "Es un tema de que si te va bien no te vas a quejar del asfalto", apuntó. "Seguro que hay motos que se comportan mejor y otras peor, en nuestro momento cuando ha subido el agarre no hemos mejorado".

Prueba de ello es que ninguna de las KTM logró pasar el corte. "No es lo habitual, normalmente siempre hay alguna que lo pasamos. Es difícil entender porque no hemos podido adaptar a las condiciones de la pista".

Acosta dijo el jueves que iba a volver a la configuración de la moto de principio de temporada.

"Ese es el problema, que las sensaciones se han acercado a las que tenía a principio de temporada, pero sigo el doce en la hoja de tiempos. El tema es que en nuestro box hemos llegado a la conclusión de que la moto va bien. Ahora tenemos que entender cómo mejorarla y, sobre todo, como aprovechar cuando la pista cambia. Nosotros damos el paso adelante el sábado y con el nuevo sistema de clasificación, ya es tarde. Tenemos que intentar estar al nivel cuando la pista cambia el viernes por la tarde".

Para Acosta, pese a que solo en Austria no estuvo en la Q2, no será fácil lograrlo este fin de semana, ya que la competencia en la Q1 es feroz.

"Si será la Q1 con más nivel de todo el año, al menos de las que yo he estado. Esta Brad Binder, está Jack Miller que siempre sabe buscarse el hueco para hacer una buena vuelta, está Enea Bastianini que es de los más rápidos aunque hoy le ha costado, están las dos motos de Valentino Rossi que apretarán. Va a costar, tenemos que dar un pasito en el tema del agarre y seguro que estaremos más adelante", zanjó Acosta.