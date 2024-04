Acosta: "Los pilotos debemos ser más naturales, como los de antes, Schwantz, Stoner o Pedrosa"

La exhibición de pilotaje de Pedro Acosta en Qatar y Portimao, aderezada con el brillante podio conseguido en el GP de Portugal, donde acabó tercero, dispararon hasta el cielo las expectativas en torno al joven corredor de la órbita KTM, que compite en el GasGas Tech3, al que por cierto entregó su primer podio bajo esos colores.

Pese a ello, Acosta no quiere lanzarse ya a especular sobre si seguirá pisando tarima o, más aún, si se convertirá en el piloto más joven de la historia en conseguir una victoria en clase reina.

"Llegamos a un nuevo circuito y no tenemos expectativas", cortó Acosta la euforia.

"Es muy fácil hablar y pensar, pero no estamos en un momento en el que tengamos que decir nada, debemos ser realistas, no podemos conseguir un resultado después de solo dos carreras", advirtió.

Pese a este perfil bajo, Acosta sí admitió que, personalmente, tiene sus propios objetivos para este fin de semana en el exigente trazado texano, donde el pasado año logró su primera victoria.

"El año pasado disfrute mucho con la Moto2 en este circuito, fue fantástico y es lo que voy a intentar este año: disfrutar", dijo.

Sobre si las dos semanas largas de descanso iban a ser un beneficio o habían cortado su buena dinámica, Acosta admitió haberlas aprovechado.

"He estado ocupado entrenando, pero me hubiera gustado ir a Argentina, hacer otra carrera de MotoGP, pero es lo que hay, llegamos descansado y empezamos de cero otra vez".

Un descanso que puede ir muy bien en un trazado tan físico.

"Es de los complicados del Mundial, físico, 20 vueltas se hacen largas, nos lo tomaremos con calma, es verdad que aquí traemos cosas nuevas para ver si mejoramos en las sprint y a una vuelta, que es lo que más nos esta costando, a ver si podemos sacar de nuevo la cabeza", sonrió, sin especificar cuáles eran esas novedades. "Nada, tonterías de setting, cosas de detalle, con el deposito pequeño (de la sprint) para ir más cómodo".

Sobre si había introducido cambios en su forma de prepararse, Acosta no dio pistas.

"Más o menos hago lo de siempre, subí a Barcelona a entrenar con Remy Gardner para que me diera su opinión sobre lo que está pasando aquí, ha sido una semana entretenida y dura, estuvo bastante bien. Me gustó hablar con él y ver que está en su mejor momento en mucho tiempo", dijo sobre su buen amigo Remy, ahora en SBK.

Sobre la renovación de Fabio Quartararo anunciada esta semana, Acosta dijo lo mismo que cuando se supo el fichaje de Fermin Aldeguer por Ducati, que es demasiado pronto.

"Estamos en Abril, un poco pronto para decir nada. Al final demasiado tengo con lo mio que ya es mucho, a centrarnos en nuestro papel y en lo nuestro que tenemos faena por delante", zanjó el tema.

Aprovechando la visita a los Estados Unidos, preguntaron a los pilotos por Kevin Schwantz, uno de los iconos del motociclismo estadounidense, que estuvo diez temporadas en 500cc, ganando 25 grandes premios y un título mundial en 1993, siempre con Suzuki, una pregunta que Acosta aprovechó para reivindicar la figura del piloto accesible a los fans, como era Kevin.

"Necesitamos más personas como él, no hablo de pilotaje o competición, a veces necesitamos més pilotos con ese ADN", dijo y, para aclararlo, puso un ejemplo nítido: "Una vez de pequeño fui a Jerez, estaban por ahí Angel Nieto y Fonsi Nieto, también estaba Kevin y fue el único que se pasó cuatro horas firmando autógrafos a los aficionados. Necesitamos más personas así, ese es el verdadero ADN de MotoGP", una interesante aportación, que le pidieron si podía ampliar con alguna propuesta o recomendación. "No tengo una idea clara, nadie puede ser como él, seria demasiado fácil. Creo que tenemos que ser mas naturales, no tengo muchas ideas, tenemos que ser como los pilotos de hace unos años, con una carácter como el de Casey Stoner o el de Dani Pedrosa, no todo el mundo de la misma manera. Pero es lo que es y no voy a cambiar nada".