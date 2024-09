Acosta: "No quiero probar muchas cosas de 2025 y estar 'puteado' siete carreras"

El GP de San Marino fue la 13ª cita del calendario MotoGP 2024, programado a un total de 20 grandes premios. Con solo siete fechas por delante, la mayoría ya en tierras asiáticas, podemos convenir que la temporada no está siendo, ni mucho menos, lo que se esperaba para KTM.

El fabricante austriaco no ha sumado ninguna victoria este curso, de momento, y lleva ya casi dos años sin ganar, desde que lo logró Miguel Oliveira el 2 de octubre en Tailandia bajo la lluvia. La última victoria en seco, también del portugués, fue el 20 de marzo de 2022, en Indonesia, y aunque este año Brad Binder se quedó muy cerca en la primera carrera de la temporada, en Qatar, donde fue segundo, su único podio del curso, la mayor luz de esperanza para la casa naranja es la que irradia Pedro Acosta, que en su temporada de debut acumula ya tres cajones, con un segundo y dos terceros, algunos replicados el sábado en las sprint.

En KTM, con Binder renovado y blindado, van a redoblar la apuesta con Acosta, confirmado ya en el equipo oficial de 2025, y con una alineación completamente nueva en Tech3, al que llegarán Enea Bastianini y Maverick Viñales.

Eso significa que Jack Miller y Augusto Fernández no seguirán en la fábrica de Mattighofen, de ahí que en el test del pasado lunes, el español rodara por la mañana (33 vueltas) y el australiano por la tarde (19 vueltas) sin mucho que probar, solo puesta a punto de la moto para el próximo gran premio, que justamente se vuelve a celebrar en Misano la próxima semana.

Los que sí probaron las piezas 'gordas' fueron Binder (61 vueltas), Acosta (73) y Dani Pedrosa (64), el piloto de pruebas y desarrollo de la fábrica. De todos, una vez más, el mejor crono lo hizo el murciano, el cuarto en la hoja de tiempos, que además sufrió una leve caída por la mañana que le impidió rodar aún más vueltas.

"Hemos probado demasiadas cosas, alguna para el año que viene", soltó Acosta merendando una hamburguesa tras el test, cuando Motorsport.com le pidió que explicara el programa del día. "Pero tampoco que he querido probar tantísimas cosas para el año que viene, no quiero estar 'puteado' siete carreras que quedan con una moto que, no es que no me guste, pero que ya haya probado otra mejor. Tampoco era el plan, para eso está todavía Brad (Binder) que es piloto oficial y tiene que hacer estas cosas más que yo", dijo un poco jugando al despiste.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, rodeado de sus técnico en el box durante el pasado test de Misano Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es verdad que hemos probado bastantes para el año que viene, han ido bastante bien, aún hay algún interrogante por ahí todavía, pero creo que nos servirá bastante el test de Valencia (19 de noviembre) para entender hacia dónde tirar", abundó a continuación.

Entre las dos sesiones, Acosta rodó 73 giros, 29 por la mañana y 44 por la tarde, cuando aprovechó para preparar cositas de cara al GP de la Emilia Romagna de la próxima semana.

"También hemos probado cosas para este año, como un carenado o temas de electrónica que me pueden venir muy bien para poder ser más competitivo al principio de las carreras y que no se me vayan los de delante. Creo que hemos sacado conclusiones positivas, sobre todo en el tema de la electrónica", argumentó.

Que Acosta diera más vueltas y probara más que nadie en KTM, deja clara la confianza del fabricante en 'el fenómeno'.

"Tenemos que entender que Augusto y Jack solo hicieron medio día, los pilotos que vamos a estar allí el próximo año somos Brad y yo, creo que al final probé yo más cosas que él, pero eso es para lo que he venido aquí, no he venido solo a que me den la misma moto todo el año y darme vueltas paseando. Estoy contento de haber probado las cosas, sobre todo tener claro que hay que probar las cosas del año que viene, se analizan y se hace una segunda prueba si hace falta. Pero yo me tengo que centrar en las cosas que tengo este año, en lo que puedo usar esta temporada y que me permitan ser competitivo ahora. Del año que viene ya me preocuparé a partir de noviembre".

Para KTM las indicaciones de Acosta son claves para el desarrollo de la RC16 de 2025, ya que si no funciona el piloto puede acabar señalado.

"Los comentarios de Dani (Pedrosa), que ha estado probando mucho esa moto, y los míos son bastante similares, no pilotamos tan diferente después de todo, al final he crecido en MotoGP viendo datos suyos, creo que hay cosas bastante claras y otras en las que hay dudas, pero que no son tan importantes".

A mitad de jornada, durante 30 minutos, los pilotos probador un nuevo neumático Michelin delantero, que el fabricante galo está ajustando para introducirlo en el catálogo del campeonato.

"Lo probé, pero iba un poco pelado de tiempo porque me caí por la mañana y teníamos que arreglar la moto. No me terminó de encantar, si te digo la verdad. Es cierto que tiene mucho agarre en el ángulo, pero hasta que llega ahí es muy blando. Y se parece mucho a los problemas que estamos teniendo todos los pilotos con el loking de delante, cuando llegas a la primera tanda de la mañana y ya te has acabado el neumático. Para mi, que mi punto fuerte es frenar, no me ha hecho mucha ilusión".

Por último, Motorsport.com le pidió a Acosta su opinión sobre el proyecto de colocar un transmisor a los pilotos para hablar por radio en las carreras.

"No soy muy fan de esas cosas, lo probé en Qatar y es verdad que funcionaba bien, no voy a decir lo contrario, pero no sé, cuando estoy allí fuera en la pista me gusta pensar en mis cosas y mis líos. Una cosa que va metida dentro del casco no es que me haga la mayor de las gracias. En F1 están mucho más avanzados, es difícil que en un coche se den un golpe en la cabeza, y van muy bien sujetos, incluso la cabeza. Ellos llevan un auricular con un cable, no me hace gracia que piezas rígidas vayan dentro del casco tocándome directamente la cara. No me hace gracia, insisto, el casco es para protegernos, no para llevar un auricular dentro", se sumó a los anti-radio el tiburón del Puerto de Mazarrón.