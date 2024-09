Acosta: "La posición con Márquez la hemos perdido más nosotros que ganado él"

El Piloto de GasGas Tech3 volvió a ser la mejor no Ducati en la meta de la sprint del Gran Premio de San Marino, celebrada este sábado en el circuito de Misano. Pedro Acosta cruzó sexto la meta, después de haber remontado hasta la quinta posición, que perdió a manos de Marc Márquez en la última vuelta.

Al margen de es pequeño detalle, Acosta se mostró satisfecho con el día.

"Al menos hemos competido. Estamos bien, el objetivo desde Aragón hasta final de año es estar en el top 5 y hoy hemos estado muy cerca", dijo el murciano, que perdió la quinta plaza en la última vuelta, tras ser adelantado por Marc Márquez. "Tenemos que estar contentos, la moto iba bien", trató de hacer un resumen positivo.

Sin embargo, para Acosta perder una posición ya al final de la carrera y a manos de Márquez, no tuvo que ser plato de buen gusto.

"Sabía que Márquez llegaba por detrás y venia con buen ritmo, me he concentrado en hacer las dos últimas vueltas bien. Pero el tema es que tenemos un problema desde principio de año que no sabemos de dónde viene, porque no es culpa nuestra, ni del equipo, ni de la moto. Hay que entender de dónde viene eso porque ya son muchas carrera padeciendo a lo tonto", dijo antes de negar que fuera un problema de rebote o vibraciones.

Le pidieron a Pedro que explicara el adelantamiento de Márquez, y aunque no tenía en absoluto ganas de recordarlo, el murciano accedió.

"He ido largo en la curva 10, he salido lento en la recta de atrás y me he colado en la 11, y a la que me he colado la verdad es que (Márquez) lo ha hecho bien, y nada más siguiendo la línea que venía me ha pasado, tampoco ha sido nada del otro mundo, pero es verdad que venía con buen ritmo", dijo. Un adelantamiento que no le 'jodió' especialmente. "Moralmente si, pero ha sido un adelantamiento limpio. Creo que la posición la hemos perdido más nosotros que ganado Márquez".

Durante la sesión de la mañana, Acosta protagonizó una acción en la que se fue a la hierba a altísima velocidad, y luego también le dio un 'llantazo' a uno de los pianos al tratar de regresar al asfalto.

"No hace mucha gracia, pero creo que es lo bueno que había antes en las carreras, esto antes pasaba mucho más, aquí, en Le Mans, cuántas veces hemos visto a Casey Stoner salir por la tierra, cuántas veces hemos visto a pilotos aprovechar hasta el final un piano. Creo que estas cosas están bien y son las que harían el deporte más difícil y se notarían más las diferencias de pilotaje, deberíamos hilar tan fino que tendríamos más oportunidad de hacer show y marcar diferencias".

En clave de carrera para mañana domingo, Acosta tiene clara la carencia respecto a las Ducati.

"Estamos perdiendo mucho en los principios de carrera, sobre todo en las sprint, por cómo ellos salen, porque la verdad es que las primeras vueltas las hacen muy rápidas. Luego mantengo la diferencia, pero no soy tan rápido para recortarla. Tengo el ritmo para acabar tercero, pero en las dos primeras vueltas me meten tres segundos, ya no lo recupero. Tenemos que ser más rápidos al principio. En clave de carrera hay que ver con qué neumáticos corremos, porque en mi cabeza tenía muy claro que iba a ser el blando y ahora no lo tengo tan claro. Hay que pensar con qué neumático vamos a correr", terminó el fenómeno del Puerto de Mazarrón.