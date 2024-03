Acosta: "No soy la persona más fácil y me irrito rápido, pero el equipo me está llevando bien"

Con solo 19 años, cumplirá 20 el sábado del Gran Premio de Catalunya (25 de mayo), el debut de Pedro Acosta en la categoría reina del Mundial de MotoGP está saliendo a pedir de boca. Fue protagonista en su primera carrera de Qatar, con un adelantamiento a Marc Márquez que se ha ganado ya un sitio en la memoria de los aficionados, y redobló la apuesta en Portimao, donde adelantó a Jack Miller, Brad Binder, de nuevo a Márquez y culminó con un sorpasso de película a Pecco Bagnaia tras varios intentos bien defendidos por el italiano.

Para Acosta la de Portimao fue una montaña rusa por partida doble: el trazado de subidas y bajadas, al que se adaptó como la mano a un guante, y por las emociones, que se dispararon con su primer podio, convirtiéndose en el piloto más joven de la era MotoGP en subirse a un cajón de la clase reina.

El murciano había hecho test en Qatar durante la pretemporada, llegando al primer gran premio con los deberes hechos. Pero Portimao era, para Acosta, una prueba de fuego, primera vez en un circuito, y además difícil, en el que no había estado con la moto grande.

"Portugal fue bien, pero ha sido un examen, igual que lo será la próxima carrera en América, la de Jerez y todos los circuitos que vengan, hasta que lleguemos a Malasia, que es el único dónde ya rodamos con la MotoGP en pretemporada", explicó el murciano el domingo por la tarde, tras la carrera, las emociones de la celebración y la rueda de prensa, pero aún con el mono puesto y la excitación en el cuerpo.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Acosta es un perfeccionista en su trabajo, y pese a que el año pasado tuvo algunas dudas por el camino que le hacía tomar KTM para llegar a la clase reina, y por tener que debutar en un equipo satélite, se ha dado cuenta de que el apoyo de la casa austríaca, "el Grupo Pirer Mobility", como le gusta llamarlo a él, es absoluto y, de hecho, se ha ganado la devoción del fabricante naranja, que le trata ya como si fuera su primer piloto. Eso hace que estén volcados en ayudarle.

"El equipo lo está llevando muy bien, yo se que no soy la persona más fácil en un fin de semana de carreras y que me irrito con facilidad. Pero me están llevando bien, están trabajando un montón por las tardes y las noches", explica.

"Cada vez que me despierto por la mañana tengo un montón de mensajes en el móvil de los técnicos y los ingenieros, con cosas que ver y que mejorar, y ya salimos al día siguiente a pista con las cosas claras y prioridades, y eso no siempre es fácil. Ellos también están haciendo un buen trabajo", concedió.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Que en el MotoGP actual solo haya necesitado dos carreras para subir al podio es relevante.

"No sé cómo se consigue, no tenía en mente lograrlo este fin de semana, pero estoy más que contento por la carrera", apuntaba.

"Sobre todo (lo logramos) porque empezado desde el Warm Up de la mañana, probando algo diferente para la salida, porque el sábado fue un desastre, estuve mirando para adelante y para atrás el vídeo de la salida y en la tercera curva estaba el quince. Y les dije (al equipo) tenemos que arreglar esto, porque de lo contrario tendré que salir primero todas las carreras para estar séptimo en la primera vuelta (bromeó)".

"No sé cómo se consigue, no tenía en mente lograr un podio este fin de semana"

"Es cierto que mejoramos mucho la salida, me cuesta un poco todavía desenganchar el dispositivo de delante, tuve que frenar antes y un poco más fuerte, y me pasaron Márquez y Binder. Fuimos consistentes, sobre todo intentamos hacer las primeras vueltas con calma para no sobrecalentar el neumático trasero, que es lo que creo que nos pasó en Qatar. También, viendo como jugaban un poco ellos con el cuerpo he intentado copiarlo un poco para no destrozar los neumáticos otra vez", explicó el murciano.

"Debemos mejorar en las sprint, pero las carreras las tenemos"

Tras pasar a Miller, a Binder y a Márquez antes de la séptima vuelta, luego se encontró con un muro rojo durante 13 giros, en los que estuvo a rueda de Bagnaia (8-21).

Podio: tercer lugar Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Muchas vueltas detrás de Pecco me ha servido para aprender mucho lo que hacía él con el cuerpo, con la moto, con la inclinación, poco a poco tiramos para adelante, sabíamos que este tipo de carrera era más normal para nosotros. En las sprint se nos hace un poco de bola desde la salida, pero sobre todo con el setting de la moto, nos falta que la moto esté más pegada al suelo, que es lo que nos da ir con el depósito lleno de gasolina. También aplicar la mentalidad de lo que llevo haciendo muchos años en las carreras largas con mucha gasolina y la gestión de los neumáticos. Creo que debemos mejorar en las sprint, pero las carreras (largas), más o menos las tenemos", asume.

De momento, Acosta respeta los galones dentro de la jerarquía de KTM y no quiere dar importancia al hecho de pasar a Binder, el teórico cabeza de cartel, y dejarle a seis segundos.

"No quiere decir nada por ahora. No es una batalla ganada, al final tenemos que ver cómo lo hizo Binder la temporada pasada y aquí sufrió mucho, como le ha pasado este fin de semana. Seguro que vienen circuitos mucho más favorables para él. También Jack hizo un fin de semana brutal, igual que el año pasado se cayó yendo tercero en América. Seguro que tenemos mucho que aprender de ellos", obsequió el del Puerto de Mazarrón.