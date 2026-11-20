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MotoGP GP de Portugal

Acosta: "De momento, en lo que más me parezco a Stoner es que tengo cara de pocos amigos"

Pedro Acosta frenó este viernes en Portimao los halagos del que será su nuevo jefe técnico en Ducati la próxima temporada, que asegura que el murciano le recuerda a Casey Stoner.

Germán Garcia Casanova

Editado: 20 nov 2026, 18:25

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Pedro Acosta en el box de KTM

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Para el piloto de KTM el viernes del GP de Portugal fue un día más de pelearse contra su moto para poderla llevar hasta una meritoria cuarta posición, a poco más de dos décimas y media del más rápido, Alex Márquez.

Sin embargo, su encuentro con los medios en este arranque del fin de semana en Portimao se fue por otros derroteros, cuando le comentaron que Cristian Gabarrini, el que será su nuevo jefe técnico en Ducati a partir de la próxima temporada, había asegurado que la forma de ser y el pilotaje de Acota le recordaba a Casey Stoner, con el que trabajó y ganó un campeonato del mundo para la casa de Bolonia en 2007, además de trabajar para otros muchos campeonísimos.

Aunque el murciano no será piloto de Ducati, oficialmente, hasta el 1 de enero de 2027, lo cierto es que ha mantenido ya algunas conversaciones con Gabarrini, con el que tiene buen feeling, además de haberse subido a la Ducati de Marc Márquez en el box de Indonesia para que le pudieran tomar las medidas.

"Gabarrini era el técnico que más confianza me daba para afrontar el cambio a Ducati", admitió Acosta este viernes. "A partir de ahí, ya veremos qué pasa cuando estemos trabajando juntos en el test de Valencia el 1 de diciembre. Pero tengo muchísima confianza e ilusión depositada en trabajar con alguien que antes lo hizo con tantas leyendas del deporte como son Stoner, Jorge Lorenzo o Pecco Bagnaia tantos años, además de una época que estuvo medio trabajando con Marc Márquez en Honda", donde Gabarrini formó parte de la tripulación del catalán.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Creo que no hubiera habido una persona mejor para aventurarme en este nuevo episodio de mi vida", subrayó el murciano, al que le pidieron que descifrara en qué creía él que se parece a la leyenda australiana. "Bueno, tengo cara de pocos amigos,¿no?", soltó haciendo estallar las risas en la sala de prensa. "Entonces, bueno, ya veremos cuando empiece a ser competitivo de verdad, no como estos tres últimos años, ya veremos si de verdad tengo algo como Stoner".

Volviendo al plano deportivo de la jornada, Acosta alcanzó un cuarto puesto que le colocaría en las dos primeras filas de la parrilla de salida.

"Bueno, ojalá. Al final está todo muy apretado. Desde el cuarto al diez hay una décima y media que eso para MotoGP es nada", apuntó.

"Hemos hecho ya el mejor tiempo que había hecho aquí nunca en clasificación el año pasado. Entonces creo que está todo bastante igualado. Habrá que tomárselo un poco con calma e intentar entrar en la primera fila, sería muy bueno, pero vamos a intentar entrar en la segunda y a ver a dónde nos lleva el ritmo que tengamos en la carrera", zanjó el tiburón de Mazarrón.

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