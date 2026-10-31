Declaraciones

MotoGP GP de Malasia

Acosta: "Era una oportunidad porque del grupo de cabeza era el único que no me jugaba nada"

El de KTM volvió a demostrar su sinceridad habitual al reconocer que la sprint de Malasia se presentó como una gran oportunidad al ser el único de los de delante que no tenía nada que perder.

Oriol Puigdemont

Editado: 31 oct 2026, 8:10

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Pedro Acosta

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta logró su segunda victoria al sprint de la temporada y de su carrera en MotoGP, un triunfo trabajado y sufrido en unas condiciones complicadas, con calor extremo y con la aparición de una ligera e irregular lluvia que abrió las puertas de los talleres para cambiar de moto, una maniobra que no era la acertada. El murciano logró moverse con habilidad, jugar sus cartas y llevarse el triunfo, por delante de Marc Márquez y Marco Bezzecchi, dos que sí se jugaban mucho más en clave de campeonato.

"Sinceramente, las condiciones mixtas no se me dan muy bien, pero quería intentarlo, no me jugaba nada y sabia que Marc iba por detrás con miedo a caerse, era la oportunidad de probar algo nuevo y el equipo ha sido fantástico, al menos no la hemos fastidiado como en Australia", dijo nada más acabar la carrera de este sábado.

"Está claro que era el que menos me jugaba del grupo, Marc estaba con la mentalidad en el campeonato, igual que Bezzecchi, y Alex se ha caído (en la tercera vuelta cuando lideraba) y pese a que las condiciones mixtas no me gustan era el momento de intentarlo", insistió.

En el inicio del tercer giro los comisarios declararon la carrera en lluvia y con libertad para cambiar de moto (flag to flag), una opción que Acosta no contempló.

"En la séptima vuelta ha empezado a llover un poco más fuerte en alguna curva, pero al final ya había mucha agua, suerte que quedaban tres vueltas cuando la situación ha empezado a empeorar, faltaba poco y ha sido una buena experiencia para aprender ya que nunca me había visto en esta situación en MotoGP", explicó.

"No he pensado en entrar a cambiar la moto, este circuito es tan largo que pierdes mucho tiempo, me he centrado en seguir a Ai Ogura y esperar a ver si aflojaba, cuando he visto que Marc se acercaba he apretado un poco, sabía que él se jugaba el campeonato y que no iba a arriesgar".

De cara a la carrera de este domingo se espera que sea en seco, con mucho calor y humedad, pero sin lluvia. "Mañana hay que ver, en seco estamos sufriendo. Detrás de Ogura iba sufriendo un poco con la goma delantera, aguantando el ritmo pero a remolque. Vamos a ver si podemos hacer lo mejor y estar cerca del podio, movernos igual de bien que lo hemos hecho hoy", zanjó el del Puerto de Mazarrón.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Márquez: "Tenía el ritmo pero no quería liderar; el primero es el que pringa y se cae"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Oriol Puigdemont





Márquez: "Tenía el ritmo pero no quería liderar; el primero es el que pringa y se cae"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



3 min



Márquez: "Tenía el ritmo pero no quería liderar; el primero es el que pringa y se cae"





Acosta pilla a trasmano a los favoritos y se lleva la sprint en Sepang



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



35 min



Acosta pilla a trasmano a los favoritos y se lleva la sprint en Sepang





Martín: "Lo intenté al máximo, pero seguir supondría que no he aprendido nada del pasado"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



3 h



Martín: "Lo intenté al máximo, pero seguir supondría que no he aprendido nada del pasado"

Más de

Pedro Acosta





Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



25 min



Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones





Alex Márquez se pone farruco y se lleva la pole en Sepang



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



4 h



Alex Márquez se pone farruco y se lleva la pole en Sepang





La parrilla de salida de MotoGP en Sepang (Malasia): filas y posiciones



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



4 h



La parrilla de salida de MotoGP en Sepang (Malasia): filas y posiciones

Más de

KTM





Acosta: "Estoy contento por Viñales; yo voy algo más perdido"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



23 h



Acosta: "Estoy contento por Viñales; yo voy algo más perdido"





Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 de Sepang y quiénes disputarán la Q1



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 de Sepang y quiénes disputarán la Q1





A qué hora fue la carrera al sprint de MotoGP en Sepang y cómo se vio



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



A qué hora fue la carrera al sprint de MotoGP en Sepang y cómo se vio

Últimas noticias





Acosta: "Era una oportunidad porque del grupo de cabeza era el único que no me jugaba nada"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



3 min



Acosta: "Era una oportunidad porque del grupo de cabeza era el único que no me jugaba nada"





Márquez: "Tenía el ritmo pero no quería liderar; el primero es el que pringa y se cae"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



3 min



Márquez: "Tenía el ritmo pero no quería liderar; el primero es el que pringa y se cae"





Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



25 min



Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones





Acosta pilla a trasmano a los favoritos y se lleva la sprint en Sepang



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



35 min



Acosta pilla a trasmano a los favoritos y se lleva la sprint en Sepang

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse