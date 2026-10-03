Acosta: "Yo nunca he tirado a nadie en seis años. Soy agresivo pero mido mucho las distancias"

Pedro Acosta llegaba a Japón tras lograr su primera victoria en MotoGP hace dos semanas en Austria, una ola positiva que el de KTM quería aprovechar para seguir sumando puntos en su particular lucha por acabar en el podio del campeonato del mundo. El primer paso para el murciano fue asegurarse el tercer puesto en la clasificación y salir desde la primera fila de la parrilla, pero en una salida algo confusa, en la que Alex Márquez perdió el control de su Ducati, Acosta se vio golpeado por detrás, cayendo antes de llegarse a la cuarta curva de la carrera.

"Teníamos la opción de terminar en el podio", lamentó el corredor de KTM. Pero en tres curvas lo perdimos todo", añadió molesto.

"No acabamos ni la tercera curva. Fue un movimiento demasiado temprano, pero son cosas de las carreras. Si te tiran, no puedes hacer nada", valoró inicialmente.

En la dinámica de la maniobra se puede ver que Enea Bastianini sale de la nada para adelantar a Acosta, que pierde posición y queda delante de Di Giannantonio. Alex Márquez trata de adelantar al de VR46, pero se cae y golpea la moto de Diggia, que de rebote tira la KTM.

"Enea cuando le da al gas, se lo da con dos narices", introdujo Acosta, que se vio sorprendido por el de Tech3.

Sobre la acción provocada por el pequeño de los Márquez, Acosta se mostró claro. "Yo nunca he tirado a nadie en seis años. Creo que mido las distancias. Soy agresivo, pero mido mucho las distancias", dijo. "El arte de adelantar es eso, adelantar; no echar a nadie fuera para pasar tu delante".

Dejando al margen la acción, le pidieron a Acosta su valoración sobre el problema con los neumáticos, que no aguantaron y acabaron destruidos en muchos casos.

"Todo el mundo estaba pendiente de la carrera larga con la goma media, y no creo que acabemos tan mal como lo han hecho Pecco Bagnaia y Jorge Martín", que terminaron la sprint con el blando completamente destrozado. "Para mañana me siento bien con la goma media", apuntó. "No esperaba que todo el mundo sufriera tanto con las gomas traseras", zanjó el de KTM.