Acosta: "Yo nunca he tirado a nadie en seis años. Soy agresivo pero mido mucho las distancias"
La carrera sprint de Pedro Acosta duró exactamente tres curvas, las que fueron desde la salida hasta que un toque de Alex Márquez se llevó por delante al de KTM y a Fabio Di Giannantonio.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Pedro Acosta llegaba a Japón tras lograr su primera victoria en MotoGP hace dos semanas en Austria, una ola positiva que el de KTM quería aprovechar para seguir sumando puntos en su particular lucha por acabar en el podio del campeonato del mundo. El primer paso para el murciano fue asegurarse el tercer puesto en la clasificación y salir desde la primera fila de la parrilla, pero en una salida algo confusa, en la que Alex Márquez perdió el control de su Ducati, Acosta se vio golpeado por detrás, cayendo antes de llegarse a la cuarta curva de la carrera.
"Teníamos la opción de terminar en el podio", lamentó el corredor de KTM. Pero en tres curvas lo perdimos todo", añadió molesto.
"No acabamos ni la tercera curva. Fue un movimiento demasiado temprano, pero son cosas de las carreras. Si te tiran, no puedes hacer nada", valoró inicialmente.
En la dinámica de la maniobra se puede ver que Enea Bastianini sale de la nada para adelantar a Acosta, que pierde posición y queda delante de Di Giannantonio. Alex Márquez trata de adelantar al de VR46, pero se cae y golpea la moto de Diggia, que de rebote tira la KTM.
"Enea cuando le da al gas, se lo da con dos narices", introdujo Acosta, que se vio sorprendido por el de Tech3.
Sobre la acción provocada por el pequeño de los Márquez, Acosta se mostró claro. "Yo nunca he tirado a nadie en seis años. Creo que mido las distancias. Soy agresivo, pero mido mucho las distancias", dijo. "El arte de adelantar es eso, adelantar; no echar a nadie fuera para pasar tu delante".
Dejando al margen la acción, le pidieron a Acosta su valoración sobre el problema con los neumáticos, que no aguantaron y acabaron destruidos en muchos casos.
"Todo el mundo estaba pendiente de la carrera larga con la goma media, y no creo que acabemos tan mal como lo han hecho Pecco Bagnaia y Jorge Martín", que terminaron la sprint con el blando completamente destrozado. "Para mañana me siento bien con la goma media", apuntó. "No esperaba que todo el mundo sufriera tanto con las gomas traseras", zanjó el de KTM.
Comparte o guarda este artículo
Alex Márquez, sancionado para la carrera larga en Motegi tras tirar a Acosta y Di Giannantonio
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Japón: puntos y posiciones
A qué hora es la carrera de MotoGP en Motegi (GP de Japón) y cómo verla
MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Japón en Motegi
Martillazo de Martín para llevarse la pole en Motegi
La parrilla de salida de MotoGP en Motegi (GP de Japón): filas y posiciones
Últimas noticias
F1 en DIRECTO: clasificación del GP de Barehin en Sepang con Live Timing
Alex Márquez: "He cometido un error, lo peor es que he tirado a dos pilotos"
¿Es importante salir delante en Sepang para ganar en F1? Este es el historial
Acosta: "Yo nunca he tirado a nadie en seis años. Soy agresivo pero mido mucho las distancias"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios