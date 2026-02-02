Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP

Acosta: "No tengo ninguna idea de cuándo se anunciará mi futuro"

Pedro Acosta descartó hablar de su futuro en MotoGP, que le llevará a Ducati como compañero de Marc Márquez, y quiere estar centrado en el test de Sepang.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: KTM

Aunque el Mundial de MotoGP está pendiente de comenzar esta semana, de martes a jueves, la pretemporada de 2026 con el primer test colectivo en Sepang, hay muchos pilotos que están pendientes de cerrar su futuro, o que están siendo protagonistas por las noticias publicadas al respecto. Uno de los ejemplos más claros es el de Pedro Acosta.

El 'Tiburón de Mazarrón fue el protagonista, hace unos días, de la presentación de la KTM para 2026, una RC16 renovada y que se espera que sea mejor, con más novedades, que su antecesora. Pero todo apunta a que fue el último acto inicial de curso del murciano: Acosta, uno de los pilotos más cotizados de la parrilla de la clase reina, correrá en el equipo oficial de Ducati a partir de la campaña 2027, para formar un 'dream team' de escándalo junto a Marc Márquez y dejar sin sitio a Pecco Bagnaia.

Con una previa a Sepang tan intensa, era lógico que los focos estuvieran puestos en el bicampeón del mundo, y que las preguntas fueran dirigidas a su futuro, en el que ha sido, en su llegada a Malasia, su primer encuentro con los medios en una sala de prensa, en el que estaba presente Motorsport.com.

Acosta explicó que "no tiene ninguna idea" sobre cuándo se anunciará su futuro, y que quiere estar centrado, sobre todo, en el test, al que llega sin expectativas, por más que las actualizaciones en la moto austriaca sean mayores tras la estabilización de su situación económica: "No me hago ninguna expectativa con este test; quiero subirme a la moto y perder el menor tiempo posible en el box. Creo que el salto de este invierno es mayor que el del año pasado. No tengo ninguna idea de cuándo se anunciará mi futuro. Quiero estar centrado en el test", empezó diciendo.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: KTM Images

Ya en 2025, Acosta fue protagonista de un precioso duelo con Maverick Viñales por el liderato de KTM, que se truncó cuando el de Roses se lesionó, lo que le dejó fuera de forma o sin correr en la segunda mitad de temporada. El murciano espera que eso se repita: "Con Maverick tuvimos un buen pique al principio del año pasado. Ojalá que esté también delante, porque es muy rápido y tiene mucha experiencia. Él tiene unos puntos fuertes que yo no tengo, y viceversa".

Para cerrar, Acosta reconoció que "también está bien que se hable de uno", refiriéndose a la cuestión de su futuro, que está por anunciarse. Mientras tanto, este lunes, Aprilia fue la primera en mover ficha respecto al mercado, confirmando la renovación de Marco Bezzecchi por un contrato multianual.

