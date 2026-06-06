Acosta: "No estamos al nivel de la Ducati, y menos en distancias cortas"

Todo el mundo se relamía con una nueva batalla entre Marc Márquez y Pedro Acosta, como la que nos regalaron ambos pilotos en la carrera de Mugello hace menos de una semana, aunque esta vez, saliendo los dos primero y segundo, el sueño era verlos luchar mano a mano, por primera vez, por un triunfo. Pero no hubo lucha, no hubo contacto, Márquez se fue y echó tierra de por medio en unas pocas curvas.

"Así es, el tema se ve muy bonito desde fuera, pero de momento no estamos al nivel de Ducati y menos en distancias cortas", dijo Acosta al final del día

"Cuando ha salido de la cuatro ya he visto que iba a ser muy difícil, hemos hecho un buen Q2 esta mañana, que es mi punto débil, y estamos intentando sacar la cabeza como sea", apuntó.

De cara a mañana domingo, con el doble de vueltas y la posibilidad de optar por un neumático diferente (el medio trasero) las opciones de Acosta pueden mejorar.

"Al doble de distancia nos vemos mas competitivos, la degradación de la goma no será tan grande, pero algo habrá y tenemos que jugar esta baza", desveló.

Para ello, Acosta no se la piensa jugar con un neumático diferente al resto.

"No me he terminado de encontrar bien todo el fin de semana con el neumático medio, así que iremos a lo que haga Marc, al menos para tener las mismas armas. Y luego, a ver donde estamos"

Para Acosta la dificultad radica en la estabilidad de la RC16. "Ojalá llegue el día que salga dos veces a pista y la moto parezca la misma. Estamos haciendo buena temporada, tenemos estabilidad como piloto y estamos haciendo pocos ceros, he madurado bastante respecto al año pasado", dijo antes de profundizar en el problema de que la moto cambien de un día para otro.

"Es muy difícil de entender porque el viernes íbamos tan bien y esta mañana íbamos tan diferente con la misma moto, son sensaciones diferentes, a final de carrera puedo ir rápido pero necesito tres o cuatro vueltas para poder entender el nivel de la moto y en que punto puedo apretar, aunque el nivel sea mas bajo hay que conseguir una moto estable para solo tener que preocuparnos de pilotar y no tener que estar pendiente de otras cosas", explicó.