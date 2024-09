Acosta: "En Misano se juntan muchos factores para que sea un muy buen fin de semana"

Pedro Acosta debutó en MotoGP como un potro en una tienda de porcelana: noveno en el debut de Qatar tras un cuerpo a cuerpo con Marc Márquez y haber rodado cuarto; tercero en Portimao y segundo en Austin, todo eso en sus tres primeras carreras en la clase reina, y dando espectáculo los sábados en las Sprint.

Sin embargo, tras el GP de España (10º) llegó en Le Mans un frenazo en la progresión del marciano que se fue enquistado en el tiempo, tocando fondo, aparentemente, en Austria, un fin de semana en el que Pedro tenía tantas ilusiones depositadas que salió con un "enorme dolor de pecho".

Tras ese fiasco, Acosta intensificó su discurso de 'veterano', cambiando piezas en su box y asumiendo, sin que le toque por edad y experiencia, toda la responsabilidad. Alguno lo vieron como una bravuconada, pero el del Puerto de Mazarrón se llevó un doble podio en Aragón que ahora hace soñar con su primera victoria.

"Estoy muy bien, llego contento. Después del GP de Austria estuve rondado con la Moto2 en este circuito, fui más rápido que el año pasado, venimos de un fin de semana bueno volviendo a encontrar la sensaciones de principio de año. Así que puede ser un buen fin de semana", expuso el fenómeno ante los medios.

Acosta llega a Misano después de un test que hizo aquí la tercera semana de agosto, pero también había hecho test en el Red Bull Ring ante del GP de Austria, y no funcionó.

"La de Spielberg fue un desastre de carrera, creo que la más vergonzosa de mi vida deportiva, y aquí en Misano, de un día para otro, vine y ya rodé mejor que el año pasado (con la Moto2). Así que ir en moto no se me ha olvidado todavía. Sirve hacer test en este circuito, porque nosotros (españoles) no tenemos la oportunidad cada día de venir a este circuito para hincharnos a dar vueltas, como podemos hacer en Jerez o Valencia".

Marc Márquez, Gresini Racing, Jorge Martín, Pramac Racing, Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Dorna

En aquel test, por la noche, Acosta cenó con Dani Pedrosa. "No hablamos mucho de motos, no me fijé demasiado en las MotoGP, me hinché de dar vueltas, creo que 170 en un día, fue una burrada. Me centré en lo mio para despejarme un poco de lo sucedido en Austria y divertirme encima de una moto".

Un Pedrosa que no estará de wild card en Austria. "Me hubiera gustada que Dani hiciera la carrera, pero hará el test y que corra Pol también es muy bueno", dijo Pol Espargaró, que correrá con KTM este fin de semana.

Que en Aragón el paso adelante de Acosta fue importante, es evidente, ahora hay que ver si esa progresión puede dar un paso más en Misano.

"Ojalá, pero hay que entender que venimos a un circuito con mucho agarre, que es lo que nos faltó en Aragón, un circuito que el año pasado fue muy bien para las KTM, creo que se juntan muchos factores para que sea un buen fin de semana, pero hay que ver cómo empezamos este viernes, con calma. Porque todos los fines de semana que me lo he querido tomar con más prisa, me he pegado cada galletón en el FP1 que me he cagado vivo. Creo que me lo voy a tomar con más calma para empezar con el pie derecho".

"Hay que ver cómo empezamos el viernes, con calma. Porque todos los fines de semana que me lo he querido tomar con más prisa, me he pegado cada galletón en el FP1 que me he cagado vivo"

En ese sentido Acosta está 'luchando' en la clasificación de más caídas con Marc Márquez. "Me gustaría evitarlo, pero me da bastante igual, pero cualquier caída tonta siempre te quita un poco de confianza, es mejor tomarse el FP1 con calma. Creo que es el año que más me he caído".

Faltan ocho grandes premios y viendo el paso adelante, pese a que la de Pedro es la novena mejor moto de la parrilla, no se descarta soñar con la victoria.

"¿La novena mejor?, entiendo, tras las ocho Ducati (risas). Vamos a sacar lo mejor del paquete que tenemos, que la KTM sea la novena mejor moto lo decís vosotros, dadme tiempo".

"Vamos a ver, primero de todo a ver cómo va este fin de semana, porque ahora es muy fácil ilusionarse con lo bien que fue en Aragón, que dentro de todo si en lugar de tercero hubiera sido quinto estaba igual de feliz por haber sido competitivo otra vez. Hay que ser realistas, no estábamos para podio. A ver si estamos bien este fin de semana y veremos la segunda carrera de Misano, que será la primera vez que corro dos veces en la misma pista con la MotoGP, y eso me puede ayudar".