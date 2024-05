Acosta cree que Michelin debe solucionar las "extrañas" vibraciones de 2024

Las vibraciones del neumático trasero se han convertido en un problema recurrente en esta temporada 2024 de de MotoGP , con los pilotos de Ducati quejándose de forma clara de este tema desde la primera cita del año, en Qatar.

Pedro Acosta, tampoco se libró de las vibraciones en su neumático trasero en Jerez, donde terminó lejos de la cabeza, en décima posición, su peor resultado en la categoría reina hasta el momento. Otro de los grandes protagonistas de estas primeras carreras,, donde terminó lejos de la cabeza, en décima posición, su peor resultado en la categoría reina hasta el momento.

En declaraciones posteriores, el piloto de 19 años dijo que es hora de que Michelin, el proveedor oficial de neumáticos de MotoGP, solucione el problema y haga que el compuesto sea más estable, ya que el problema no está directamente relacionado con la moto o el sistema de frenado.

"Al final, es algo en lo que Michelin tiene que pensar", dijo el Tiburón de Mazarrón. "Porque otras marcas también están hablando de esto, nosotros lo hemos hecho desde el primer momento en que me subí a la moto en Malasia. Y es algo que es bastante extraño, porque no viene de los [amortiguadores], no viene de la moto. Es bastante difícil entender de dónde viene, y también resolver el problema o evitarlo".

En la sprint más que en la carrera larga, con el neumático más blando. Pero hoy [por el domingo de Jerez] fue con el medio, no con el blando. Es bastante complicado entender de dónde viene". Al ser cuestionado de si se enfrentó a un problema similar en el GP de las Américas en Austin , el murciano también explicó: ". Es bastante complicado entender de dónde viene".

El factor limitante para mí fue el de las vibraciones, un poco en la entrada de las curvas 4, 7 y 8", detalló el australiano. Acosta no fue el único piloto de KTM que sufrió el chattering en Jerez, ya que la carrera de Jack Miller también se vio comprometida por el mismo problema. "", detalló el australiano.

"Todas las curvas en las que quería dejar ir la moto o [avanzar] bastante rápido, como que empezaba a vibrar desde atrás como un deslizamiento lateral, y tienes que esperar a que la vibración se asiente antes de poder seguir. Avanzamos un poco en algunos aspectos pero luego, obviamente, encontramos un muro ahí".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

Brad Binder, también se encontró por primera vez con vibraciones en la goma trasera de su RC16, y terminó como el mejor piloto no Ducati el domingo, en sexta posición. El compañero del #43 en el equipo oficial de KTM,, y terminó como el mejor piloto no Ducati el domingo, en sexta posición.

"Estaba sufriendo un poco", dijo. "He tenido mucho chattering desde la primera vuelta de la carrera y me ha dificultado mucho tener velocidad en las curvas. Pero aparte de eso, no me puedo quejar. Hoy ha sido la primera vez en carrera. Hasta ahora no habíamos tenido nada en todo el fin de semana, pero ha empezado en carrera por alguna razón. Un poco complicado", remachó.