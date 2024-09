Acosta: "A la que solucione cosas de pilotaje vamos a dar un salto bastante grande"

Tras un inicio de temporada explosivo y un tránsito medio más bajo, Pedro Acosta lleva ya varios grandes premiso cumpliendo con su principal objetivo de los viernes, que es clasificarse directamente para la Q2 y evitar el estrés del paso por la primera criba de la clasificación.

Todo ello pese a sufrir una caída, la vigésima de la temporada, lo que le vuelve a colocar como líder de esa clasificación en la que 'lucha' con Marc Márquez, que lleva una menos.

"Que todo lo malo sea eso", quitó hierro el murciano al arrastrón.

"Ha sido una caída tonta. Estaba intentando calentar el neumático duro delantero, me ha costado un poco, me he salido un metro de la trazada y estaba lleno de polvo. Una tontería. He intentado salvarla, pero en cuanto he tocado el piano, y ahora que estamos usando estos pianos tan grandes... No hay manera de salvar nada cuando te metes ahí", explicó el tiburón.

Con los deberes hechos de pasar a la Q2, Acosta quiere prepararse bien aprovechando el FP2 de la mañana para buscar ritmo y, sobre todo, pulir los detalles.

"Este sábado abrá que empezar bien por la mañana, haciendo ritmo de cara a la carrera. Estamos en Q2, que creo que esto nos da tranquilidad, sobre todo para la clasificación. Empezaremos con calma, y a ver hasta dónde podemos llegar en la qualy", abundó.

Pedro no es un piloto que se impresione facilmente y esas cuatro GP24 al frente de los tiempos no cree que sean inabordables.

"Ver eso es una combinación de sentimientos. Pero bueno, estamos dentro de la Q2, que era nuestro objetivo. Creo que nosotros de hoy a mañana daremos un paso, tanto en el paquete de moto como yo pilotando. Creo que, a la que solucionemos, yo sobre todo, cosas de pilotaje, vamos a dar un salto bastante grande", subrayó lo del pilotaje.

"Por ahora, en el cuarto sector estoy perdiendo dos décimas, y me sacan tres. No es tan loco como parece el tema. Me tengo que aclarar un poco, que es lo que me pasa siempre los viernes", tranquilizó.

En televisión, Dani Pedrosa observó a Jack Miller llevar un carenado que, según el piloto de pruebas y desarrollo de KTM, no le había gustado ni a él ni a Pol Espargaró, el otro test rider.

"No sé qué carenado llevaba, si te digo la verdad. Creo que es el que probé en Misano. A mí no me disgustó, pero dio la casualidad de que me caí con mi carenado, probé ese, me entró la paranoia y pensaba que unas vibraciones que estaba teniendo podían venir de esa pieza. Pero no venían de ahí, porque luego salí con el mío, con el estándar, y las volvía a tener. No puedo hablar mucho de la aerodinámica sin haberla probado de verdad".

Sin embargo, es extraño que una pieza descartada por Dani y Pol siga siendo utilizada en gran premio. "Creo que Dani, Pol y yo pilotamos bastante parecido. Jack y Brad Binder conducen de otra manera, totalmente diferente. Se puede ver mucho cómo entran en la curva de lado, y luego 'matan' la moto a mitad. Para gustos, colores", cerró el tema el fenómeno.