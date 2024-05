Acosta: "Martín merece ir a la Ducati oficial, es el más fuerte del campeonato"

El joven debutante del equipo GasGas Tech3 afronta con optimismo el Gran Premio de Francia de MotoGP, que se celebra este fin de semana, ya que el de Le Mans es un circuito en el que "siempre he ido rápido" y donde espera resarcirse del error que cometió en Jerez, con la caída en el Warm Up, que hipotecó su carrera.

Pedro Acosta explicó que estaba ya recuperado completamente de la fuerte caída de Jerez.

"El miércoles siguiente estaba ya mejor, poco a poco me fui recuperando, mi madre me puso una crema y ya estoy preparado para la acción", dijo entre risas.

"Hemos hecho muchas horas de moto esta semana, doce horas en tres días, hemos hecho de todo, no hace falta ser un diez en una cosa, sino un cinco en todas. Hemos hecho enduro, trial, moto grande, flatrack, estoy contento y preparado porque hemos hecho de todo con Remy", dijo en referencia al australiano Gardner, con el que guarda una gran amistad y que le hace un poco de coach. "No creo que sea 'coach' la palabra, me lo paso bien entrenando con él y está en un estado de forma que hacia tiempo que no le veía tan bien, el nivel ha subido mucho y sabe de lo que va MotoGP y la alta competición".

El de Le Mans es un circuito marcado en rojo en el calendario de Acosta, que siempre ha ido bien aquí. "Es un circuito que me ha ido bien desde que lo pisé por primera vez en Moto3, siempre he ido rápido, siempre la he liado (por las caídas) pero siendo competitivo, con mi primera pole. Se adapta bien a mi pilotaje, más cerrado en las curvas y cambios de dirección rápidos".

Cree que Martín merece llegar al Ducati oficial

El mercado de pilotos se coló también en la conversación con Acosta, que nunca deja indiferente y no lo hizo, una vez más, cuando le preguntaron a quién colocaría, el próximo año, de compañero de Pecco Bagnaia en el equipo oficial si de él dependiera.

"¿Cuantos (candidatos) hay?", preguntó el murciano y para ponérselo más 'fácil', le pusieron sobre la mesa los nombres de Jorge Martín y Marc Márquez. "Mártín", respondió sin vacilar ni un segundo. "Porque se lo está ganando más que ninguno", dijo antes de que le pidiera que argumentara su respuesta, sin olvidar que a ambos les representa el mismo manager.

"No, no tiene nada que ver eso. El año pasado hizo subcampeón del mundo, no ganó el Mundial porque dios no quiso, está líder del campeonato este año aún cayéndose el domingo en Jerez, una carrera que yo creo que hubiera ganado de no caerse. Ahora mismo es el más fuerte del campeonato".

"Estoy bien donde estoy y no tengo idea de cambiar a ningún lado"

Aprovechando que el tema 'mercado' se puso sobre la mesa, durante el GP de España Acosta dijo que era "una estupidez" la idea de que KTM hiciera este año con él, lo que hizo Red Bull con Max Verstappen cuando lo subió al primer equipo a media temporada, asegurando que estaba muy bien en GasGas Tech3, lo que no dijo es si eso abría la puerta a seguir en el equipo Tech3 más allá de esta temporada.

"A ver. Lo de cambiar de equipo a mitad de año es una tontería. Ni lo va a hacer KTM, ni me hace falta a mi, ni es necesario. Tenemos que entender que yo tengo gente trabajando que es de Pierer Mobility y de Tech3, y no puedes mover a todo el equipo de golpe para arriba sin pronostico ninguno. No es realista ahora mismo. Ya veremos qué pasa, yo por ahora estoy bien donde estoy y no tengo idea de cambiar a ningún lado. Entonces podemos estar tranquilos", zanjó el tiburón de Mazarrón.