Acosta: "Márquez no ha sido el más rápido, pero ha sido el más listo"

El caos vivido este domingo en la carrera de MotoGP del GP de San Marino benefició a unos y perjudicó a otros, entre éstos últimos, a Pedro Acosta, que sufrió una caída antes de que apareciera una tímida lluvia que propició que pudiera entrar, hasta dos veces, a cambiar de moto. Pese a todo, el murciano calificó positivamente el fin de semana.

"Aunque no haya acabado la carrera ha sido el gran premio que más competitivo he sido en general, siempre entre los diez primeros, ha sido seguidamente el que más competitivo hemos estado de ritmo, así que no podemos decir que haya sido un fina de semana malo, ha sido muy positivo", explicó el de GasGas Tech3.

"Hemos sufrido una caída y no hemos acabado el fin de semana, pero hemos sido competitivos, hemos tenido al principio posibilidades de luchar por el podio, ha sido un buen comienzo de carrera, lo que ha mejorado respecto ayer, una salida fuerte. Así que ya sabemos en qué mejorar la próxima carrera".

Acosta fue sexto el sábado, en la sprint, y dijo que una mala salida provocó una diferencia con los de delante que luego fue irrecuperable. Hoy, en los primeros giros, el español estuvo con los de delante, hasta que un toque con Morbidelli luchando por el tercer puesto le hizo saltar una de las aletas grandes de la moto, provocando en la cuarta vuelta la caída.

"La salida ayuda mucho, no he hecho muchos metros, pero he tenido el hueco, estudié la salida de Bastianini el año pasado y me ayudó, solo tenia a Morbidelli delante, he tenido buen ritmo y me he escapado de los pilotos de atrás. Nos hubiera valido de mucho".

"Hemos ido más directos a lo que necesitábamos con la moto este fin de semana, eso es lo positivo. Y eso se ha traducido en que antes de la caída he ido rápido, y cuando he podido volver a entrar a buscar, de nuevo, la moto de seco, he vuelto a tener ritmo. Dentro de lo que cabe ha sido un finde positivo", subrayó el fenómeno.

Este domingo se ha visto a dos clases de pilotos, los que sacan partido de situaciones complicadas y los que se atascan en ellas. Acosta, de momento, no sabe en que grupo está.

"Ahora mismo no me pongo en ningún grupo, venia de caerme y con el carenado colgando, he visto que se metían Martín y Aleix y he ido detrás, solo podía salirme bien, a más a mal no podía ir, ya me había caído. Luego, cuando estaba con la moto de mojado, he dejado pasar un par de vueltas para que me arreglaran la moto de seco y he vuelto a buscarla".

Acosta, joven rookie y en un equipo en formación como KTM buscará este lunes, en el test oficial, pasos adelante.

"Tengo que mirar todavía lo que tengo que hacer en el test, habrá tres o cuatro motos en el box y tendremos que ponernos todos las pilas, ahora mismo voy sin expectativas para el test", zanjo el tema.

Por último, le preguntaron a Acosta por la victoria de Marc Márquez en otra carrera espectacular del de Gresini.

"Ha sido el más listo de la clase hoy, no el más rápido. Muchas veces no gana el más rápido. También ha sido una carrera de descartes, Martín ha enterrado sus opciones, Pecco a mi forma de ver las cosas ha visto que Martín no estaba y perder cinco puntos tampoco era un desastre. Cómo te digo, no ha sido el más rápido del fin de semana pero ha sido el más listo", dejó dicho el chico del Puerto de Mazarrón.