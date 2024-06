Acosta no cree que Márquez acabe en KTM: "Lo de Ducati parece una telenovela"

KTM anunció este sábado la renovación de su piloto más rápido, más joven, más prometedor y el que, más pronto que tarde, puede llevarle al siguiente nivel, al de luchar por el campeonato del mundo. El murciano lo 'celebró' a su manera, logrando un podio en la sprint y dejando atrás a todas las otras motos austríacas, y confirmó que el nuevo acuerdo es "para los dos próximos años", hasta final de 2025.

Esa situación le permite, si es que no lo estaba ya, afrontar su futuro a corto plazo con tranquilidad y seguir con curiosidad "la telenovela" del mercado de pilotos de Ducati.

Pocos minutos antes de la carrera sprint de este sábado, KTM anunció la renovación de Acosta y su paso, en 2025, al equipo oficial.

"Estoy contento, ayer me enseñaron la foto de cuando firmé mi primer contrato para ir a Moto3 en 2020, en Valencia, y parezco un niño. Mira lo que me costó llegar hasta allí y lo rápido que hemos llegado aquí donde estamos ahora. Es la vuelta a casa, vestirme otra vez de naranja, era uno de los objetivos del año si todo salía como queríamos y deseábamos. Contento de llevarme a todo mi equipo allí y de ver todo el apoyo que nos están dando para estar más cerca de los primeros. Creo que todo su esfuerzo y el mío está mereciendo la pena", resumió.

A nivel técnico el cambio no será demasiado notable. "Cambiará poco, la verdad. Desde la primera carrera este año estoy teniendo la misma moto que los ofíciales, el mismo material y piezas, creo que no puede cambiar demasiado el tema".

Aunque no son pocos los que sueñan con juntar a Pedro con Marc Márquez en KTM, el murciano entiende que será compañero de Brad Binder. "Sí, estaré con Brad, él tiene contrato hasta el veintitantos (2026)", dijo antes de que le sugirieran la posibilidad Márquez: "No lo sé, no lo sé, pregúntale a Pit (Beirer, el director deportivo de KTM)", sugirió. "No sé si eso está descartado. Al final esto de Ducati parece una telenovela, todos los fines de semana tenemos una respuesta diferente pero nadie sabe nada", dijo bromeando. "Por lo que a mi respecta estoy contento con el equipo que me han dado este año, con todo lo que me están dando y con dar el paso al equipo oficial para vestirme de nuevo de naranja", como ya hizo en Moto3 y Moto3 con el equipo Ajo KTM.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, celebra el podio en Mugello junto a su equipo Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La felicidad actual de Acosta se refleja en el buen trabajo que está haciendo, hasta el punto de que quiere seguir con el mismo personal que tiene ahora en GasGas. "Todo el equipo que me ha puesto Pierer Mobility este año se viene conmigo al oficial, al final, como digo siempre, son gente de naranja vestidos de rojo. Más que contento de haber tomado la decisión en su día de subir con KTM, feliz con seguir con la decisión de hacer dos años más", cerró ese tema.

Cambiará la forma afrontar los primeros metros de carrera

Al final del día, Acosta sumó un nuevo podio al sprint en su año de debut en la clase reina.

"Habíamos trabajado todo el fin de semana en el ritmo, en la Q2 ha sido un poco de lío cuando se ha caído Marc Márquez, todos los pilotos han ralentizado por delante y eso nos ha privado de hacer una buena clasificación. Pero bueno, nos hemos concentrado en la salida de la sprint y hemos podido imponer el ritmo que teníamos", explicó.

De cara a la carrera de este domingo, 'el fenómeno' quiere ser más constante con el uso de los neumáticos.

"Lo que nos ha frenado hoy un poco son las cosas inesperadas. La salida ha sido muy buena, pero no me esperaba que se me moviera tanto la moto de delante y se abrieran las pastillas (de frenos). He decidido ahí hacer la primera curva y buscarme la vida luego. Después con Binder se me ha movido la moto y me he ido largo con él. A la que pude pasarlo he empezado a recortar la distancia con Jorge Martín. Así que si nos concentramos en la salida y estamos ahí entre los cinco primeros (sale 7º en parrilla), será más fácil gestionarlo. He llegado a la conclusión de que mis carreras sprint son de ir muy arriba, bajar muy abajo y luego mantenerme, mientras que los de delante son más constantes, si consigo mantener la constancia empujando será mejor para todo y también para mi", resumió el Tiburón del Puerto de Mazarrón.