Acosta: "No he luchado por nada en MotoGP como para estar cabreado con ningún rival"
Pedro Acosta salió líder del GP de Tailandia, el primero del año, y fue la figura central de la rueda de prensa previa del GP de Brasil, que arranca este viernes en el nuevo circuito de Goiania.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Goiania (Enviado Especial).- Una victoria en la sprint del sábado y un segundo puesto el domingo en Tailandia convirtieron a Pedro Acosta en el primer líder del campeonato del mundo de MotoGP, una posición en la que al corredor español de KTM "quizás no me corresponde estar", rebajando el perfil y manteniéndose en una posición de cautela ante la dureza de sus competidores.
"De normal, en este tipo de circuitos la KTM suele ir bien, pero en deporte de alto nivel cualquier cosa te puede sorprender y se te gira el fin de semana. Hay que tomárselo con calma y cruzar los dedos de poder hacer toda la carrera sin sufrir tanto como nos pasó en Tailandia. Hay que tomárselo con calma y entendiendo el circuito sobre la marcha".
Pese a que Acosta ve ahora mismo al resto de competidores desde arriba, no quiere colocarse entre los favoritos. "A Marc Márquez hay que ponerlo siempre, es el que viene con la corona de campeón del mundo del año pasado; Marco Bezzecchi es el ganador del último gran premio hace dos semanas y a estos dos hay que ponerlos. Además, hay seis Ducati y cuatro Aprilia que volaban en Tailandia, ahora mismo estaría yo en once, más o menos", exageró.
Mientras eso llega, de momento Acosta lleva tres semanas completas disfrutando del liderato.
"Es la primera carrera. Ya dije que mi objetivo era hacer Top 5 en todas, por ahora vamos bien, pero claro, solo hemos hecho una. Los malos momentos llegarán. Los que tienen que estar delante son los demás, yo estoy a lo mío. Muchas veces tienes que hacer lo que debes, y no lo que quieres. El año pasado cometí muchos errores, sobre todo en la primera mitad de año, y me quitó la oportunidad de ser tercero del Mundial. Por lo menos, hay que empezar este con menos fallos".
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Un liderato que, por cierto, no estuvo exento de cierta polémica en Tailandia, ya que el sábado en la sprint una sanción a Márquez le abrió la puerta de la victoria en la última curva, y el domingo Acosta le recordó a Marc que le había dicho que era líder "de momento".
Como gran campeón y piloto de la vieja escuela, Acosta parece que necesita odiar a sus rivales para batirles, como hacían Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o el propio Marc.
"Yo voy haciendo mi camino, no he luchado todavía por nada en MotoGP, así que no puedo estar cabreado con nadie aún. Ojalá que ese momento llegue, ahora se muy bien en qué momento estoy de mi carrera, que ahora es de aprendizaje, de no hacer muchos errores como hicimos el año pasado y avanzar poco a poco", zanjó el murciano.
Comparte o guarda este artículo
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios