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El líder del Mundial, Pedro Acosta, logró una vuelta rápida a última hora para auparse al primer lugar de la hoja de tiempos del FP1 del GP de Brasil, que este fin de semana vuelve al calendario de MotoGP tras más de dos décadas.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Goiania (Enviado Especial).- La lluvia y el barro que a primera hora de la mañana hacían peligrar el arranque del Gran Premio de Brasil, obligando a retrasar una hora la salida de las motos a pista, dio paso a medida que avanzaba la mañana al calor y un sol que iba abriéndose paso entre las nubes, lo que propició que el FP1 de MotoGP empezaba ya sin lluvia, con calor y la pista húmeda pero no encharcada.

Eso obligó a los pilotos a rodar con gomas de mojado, pero bajando los tiempos a medida que los 60 minutos, incluidos 15 extras por tratarse de una pista nueva, logrando Pedro Acosta a última hora con gomas de mojado blanda/media, parar el crono en un tiempo de 1.26.688 en el giro 17 de los 18 que completó, superando a Jack Miller, el único que se atrevió a montar gomas de seco media/media, y a un Marco Bezzecchi que con neumáticos de lluvia acabó tercero también en la parte final de la sesión.

Antes del arreón final, Marc Márquez fue el primero en liderar el entrenamiento, primero con un crono de 1.28.7 que fue faajando a media que pasaban los minutos, primero con un 1.27.7 y a siete minutos del final un 1.26.975 para responder a Jorge Martín,  que había juntado dos vueltas rápidas con su Aprilia en 1.27.5.

Solo Miller, de toda la parrilla de MotoGP, se atrevió a salir a pista con gomas lisas, primero sin éxito, pero a a última hora el australiano sí entró entre los más rápidos, colocando a cuatro marcas diferentes en el top, con la KTM de Acosta, el líder del mundial, la Yamaha del australiano, la Aprilia de Bezzecchi y la Ducati de Márquez, que fue la primera moto de Bolonia en los tiempos. 

Franco Morbidelli acabó quinto por delante de Maverick Viñales, que a última hora logró una buena vuelta para superar a Martín, que vio la parte final de la sesión desde el box. Fermín Aldeguer, que reaparecía tras la operación en la pierna izquierda lesionada, completó 16 vueltas con el octavo mejor tiempo, superando a Pecco Bagnaia y Alex Márquez, que completaron un top 10 en el que finalmente se colaron cinco de las seis Ducati, solo Fabio Di Ginnantonio quedó fuera, el 12º, por detrás de Enea Bastianini.

Las Honda no estuvieron finas en este arranque de GP de Brasil, con Johann Zaro 15º como mejor moto de Tokio, mientras que el héroe local Diogo Moreira fue 18º y los oficiales Joan Mir y Luca Marini 19º y 20º. Las Yamaha, a parte de Miller, acabaron con Alex Rins 14º y Fabio Quartararo , último, por detrás de un Raúl Fernández que tras el doble podio de Tailandia, solo pudo marcar el penúltimo tiempo del FP1.

Clasificación FP1 de MotoGP del GP de Brasil 2026

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 17

1'26.688

   159.260  
2 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 24

+0.087

1'26.775

 0.087 159.101  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 22

+0.230

1'26.918

 0.143 158.839  
4 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 18

+0.287

1'26.975

 0.057 158.735  
5 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20

+0.482

1'27.170

 0.195 158.380  
6 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 17

+0.818

1'27.506

 0.336 157.772  
7 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 23

+0.858

1'27.546

 0.040 157.699  
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 15

+0.888

1'27.576

 0.030 157.645  
9 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 21

+0.891

1'27.579

 0.003 157.640  
10 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 21

+0.977

1'27.665

 0.086 157.485  
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 19

+1.016

1'27.704

 0.039 157.415  
12 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 20

+1.046

1'27.734

 0.030 157.362  
13 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 24

+1.107

1'27.795

 0.061 157.252  
14 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 21

+1.260

1'27.948

 0.153 156.979  
15 France J. Zarco LCR 5 Honda 24

+1.369

1'28.057

 0.109 156.784  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 20

+1.580

1'28.268

 0.211 156.410  
17 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 16

+1.912

1'28.600

 0.332 155.823  
18 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 15

+1.990

1'28.678

 0.078 155.686  
19 Spain J. Mir Honda 36 Honda 21

+2.177

1'28.865

 0.187 155.359  
20 Italy L. Marini Honda 10 Honda 21

+2.238

1'28.926

 0.061 155.252  
21 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 24

+2.264

1'28.952

 0.026 155.207  
22 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 22

+2.810

1'29.498

 0.546 154.260  
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