Goiania (Enviado Especial).- La lluvia y el barro que a primera hora de la mañana hacían peligrar el arranque del Gran Premio de Brasil, obligando a retrasar una hora la salida de las motos a pista, dio paso a medida que avanzaba la mañana al calor y un sol que iba abriéndose paso entre las nubes, lo que propició que el FP1 de MotoGP empezaba ya sin lluvia, con calor y la pista húmeda pero no encharcada.

Eso obligó a los pilotos a rodar con gomas de mojado, pero bajando los tiempos a medida que los 60 minutos, incluidos 15 extras por tratarse de una pista nueva, logrando Pedro Acosta a última hora con gomas de mojado blanda/media, parar el crono en un tiempo de 1.26.688 en el giro 17 de los 18 que completó, superando a Jack Miller, el único que se atrevió a montar gomas de seco media/media, y a un Marco Bezzecchi que con neumáticos de lluvia acabó tercero también en la parte final de la sesión.

Antes del arreón final, Marc Márquez fue el primero en liderar el entrenamiento, primero con un crono de 1.28.7 que fue faajando a media que pasaban los minutos, primero con un 1.27.7 y a siete minutos del final un 1.26.975 para responder a Jorge Martín, que había juntado dos vueltas rápidas con su Aprilia en 1.27.5.

Solo Miller, de toda la parrilla de MotoGP, se atrevió a salir a pista con gomas lisas, primero sin éxito, pero a a última hora el australiano sí entró entre los más rápidos, colocando a cuatro marcas diferentes en el top, con la KTM de Acosta, el líder del mundial, la Yamaha del australiano, la Aprilia de Bezzecchi y la Ducati de Márquez, que fue la primera moto de Bolonia en los tiempos.

Franco Morbidelli acabó quinto por delante de Maverick Viñales, que a última hora logró una buena vuelta para superar a Martín, que vio la parte final de la sesión desde el box. Fermín Aldeguer, que reaparecía tras la operación en la pierna izquierda lesionada, completó 16 vueltas con el octavo mejor tiempo, superando a Pecco Bagnaia y Alex Márquez, que completaron un top 10 en el que finalmente se colaron cinco de las seis Ducati, solo Fabio Di Ginnantonio quedó fuera, el 12º, por detrás de Enea Bastianini.

Las Honda no estuvieron finas en este arranque de GP de Brasil, con Johann Zaro 15º como mejor moto de Tokio, mientras que el héroe local Diogo Moreira fue 18º y los oficiales Joan Mir y Luca Marini 19º y 20º. Las Yamaha, a parte de Miller, acabaron con Alex Rins 14º y Fabio Quartararo , último, por detrás de un Raúl Fernández que tras el doble podio de Tailandia, solo pudo marcar el penúltimo tiempo del FP1.