Acosta: "Vamos a disfrutar el liderato del Mundial, ojalá dure mucho tiempo"

Buriram (Enviado Especial).- Desde 2020, con Fabio Quartararo, o 2013 con Marc Márquez, el Mundial de MotoGP no tenía un líder del campeonato tan joven como Pedro Acosta, que tras la victoria del sábado en la sprint y el segundo puesto de este domingo en el GP de Tailandia, se mantiene como líder del campeonato con 32 puntos, siete más que el italiano Marco Bezzecchi, que es segundo.

"El equipo ha hecho un gran trabajo, recordando lo que nos costaba puntuar el año pasado, ver este doble podio aquí en Tailandia es, sin duda, una gran noticia. Han trabajado muy bien. Ha sido un gran fin de semana", explicó el de KTM.

Saliendo sexto en parrilla, Acosta tuvo que remontar, igual que el sábado, hasta colocarse esta vez segundo, lo que le llevó a protagonizar grandes adelantamientos y ser declarado por los fans el mejor piloto del fin de semana.

"Me hubiera venido muy bien salir desde más adelante, hubiera hecho menos adelantamiento pero había llegado quizá antes. Hemos salido bien, hemos cuadrado bien las primeras vueltas y vamos sobreviviendo mejor. Al final, después de adelantar a Raúl Fernández, me ha faltado un poco de 'punch' para poder alcanzar a Bezzecchi", dijo.

Uno de los tramos más espectaculares de la carrera fue la batalla entre Acosta y Jorge Martín, un toma y daca con varios adelantamientos entre ambos, lo que por otro lado retrasó la llegada del murciano al segundo puesto. "Quizá hubiera tenido algo más de opciones de haber pasado más rápido a Martin, pero Bezzecchi esta siendo muy solido todo el fin de semana".

Aunque Acosta buscaba su primera victoria de gran premio, el de KTM dio por bueno el segundo puesto. "En el box hablamos planteando un top 5, porque sabíamos que íbamos a sufrir, pero logramos acabar segundos, así que lo estamos haciendo bien este año".

"En KTM han hecho todo lo posible para darme una moto un poco mejor que el año pasado, en Australia fue muy difícil y han trabajado muy bien desde entonces, nos falta en algunos puntos, como la salida, pero estamos haciendo un gran trabajo en el equipo, sobre todo sabiendo cual es nuestro lugar, que es algo que nos falto el año pasado", recordaba.

Líder del Mundial, el español no quiere perder el foco por más que la victoria es su objetivo. "Ahora vamos a ir a Brasil, a ver si la moto funciona igual que aquí, vendrán carreras más complicadas que esta, otras en la que me equivocaré, si tiene que venir la victoria, vendrá".

Y sobre el liderato, Acosta se mostró feliz, pero con cabeza.

"Voy a disfrutar del liderato más de un día, ojalá dure mucho tiempo, pero hay que estar preparados para cuando lleguen los momentos más difíciles", avisó.