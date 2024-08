Acosta: "Hemos vuelto a estar en el ajo hasta que ha pasado lo que ha pasado"

Tras perder un poco el hilo de su extraordinario inicio de temporada, desde Mugello y sobre todo en Assen y Sachsenring, Pedro Acosta volvió este sábado en la sprint del GP de Gran Bretaña a ser el piloto rápido, imaginativo y competitivo que sorprendió a todo el mundo en su debut en MotoGP. "Hemos vuelto un poco", dijo este sábado tras acabar quinto, pero sobre todo tras mostrar de nuevo su enorme potencial.

"A diferencia de ayer, que tuvimos que probar muchas cosas, hoy nos hemos podido centrar en nosotros. Hemos hecho un FP2 un poco a oscuras, pero en el que hemos podido poner la moto en el sitio. Luego hemos salido directamente a la Q1 y Q2 y he sido rápido otra vez, digamos", hizo el resumen Acosta.

"Lo que ha pasado en la Q2 podemos decir que es un poco discutible, lo hubiéramos podido hacer un poco mejor", dijo en referencia a que se vio en medio del grupo de pilotos que esperaban rueda y no pudo aprovechar el segundo neumático.

Una situación que Marc Márquez considera que es "parte del espectáculo" y que, en cambio, Pecco Bagnaia considera que debería ser sancionada con más dureza.

"Había que sancionar a la gente. Recuerdo que en Qatar 2021 me paré fuera de la pista y me mandaron a salir del pitlane. No digo que manden a la gente al pitlane, pero deberían ser más duros. Entiendo que se espere en el box, en la calle del pitlane, en la primera vuelta, pero con 15 minutos no puedes esperar, y pararse cuando nos ha salido la vuelta mal no puede ser, ponte a hacer el pavo fuera de la pista, no en medio. El problema es que cuando tu llegas a 300 las distancias se recortan muy pronto. Cada fin de semana pasan cosas así y hay que frenarlo un poco, porque es un mal ejemplo para los jóvenes", apostilló.

"La carrera ha ido bastante bien, hemos podido volver a hacer líneas que a principio de año solo yo podía hacer, hemos podido volver a tener tracción, hemos podido volver a estar en el ajo hasta que ha pasado lo que ha pasado", dijo al respecto del toque con su compañero de marca Brad Binder, en el que se 'afeitaron' mutuamente los apéndices aerodinámicos.

El incidente fue en la cuarta vuelta, Binder y Acosta luchaban por la quinta plaza y en un momento dado se tocaron lateralmente y se arrancaron algunas alas.

"Brad ya sabemos todos cómo frena y casi le da al de delante y se ha ido largo, entonces he pensado que bien, para adelante. Pero creo que no me ha terminado de ver y a la que ha ido a recuperar la posición ha sido cuando nos hemos dado, y no era la mejor persona para darnos, ninguno de los dos, por la situación que estamos en este momento. Por lo menos no ha pasado nada, hemos hecho una buena carrera y hemos podido acabar los dos", fueron sus explicaciones.

Fruto del toque, Acosta perdió su ala izquierda. "El problema cuando pierdes solo un ala es que la moto se gira hacia el otro lado, porque hace más fuerza. Y eso hace que se mueva la moto y no pare, tienes más fuerza hacia un lado que para otro, la moto se giraba y es incómodo, aunque dentro de lo que cabe hemos salvado la situación. El problema es que había pasado a Brad y a Marc Márquez y me he ido largo en varias curvas y he perdido mucho tiempo de carrera", explicó un Acosta que en caso no de haber tenido ese incidente con Binder "hubiera intentado atacarle al final", pero que se conformó con la quinta posición por detrás del sudafricano. "No quería liarla", apostilló.

"No estamos en la situación ahora mismo de tener estos incidentes. Si estuviéramos ganando, nos ponemos y un día ganas tu y otro yo, pero la moto es competitiva. Pero en la situación que estamos de desarrollar la moto para que sea competitiva de verdad y ponerla al nivel, no la podemos liar entre nosotros. En la situación actual que estamos (en KTM) no podemos llegar al box y explicar que nos hemos caído en una carrera chocando entre nosotros", dijo sin drama el murciano, dejando claro que su relación con Binder es excelente y de remar ambos en la misma dirección.