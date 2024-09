Acosta: "De la guerra entre Valentino y Márquez en 2015 poco puedo decir, solo tenía 11 años"

Pedro Acosta es el único debutante de la parrilla de MotoGP esta temporada y, por tanto, es el único que cada vez que llega a un circuito con el prototipo grande, todo le viene de nuevo. Esta vez, sin embargo, el español pudo competir en el GP de San Marino y hacer pruebas en el tests del lunes tras la carrera, lo que espera le de un plus de cara a este fin de semana en Misano, donde se celebra el GP de la Emilia Romagna.

Entre las dos carreras, el calendario ha concedido una semana sin competición que Acosta ha aprovechado para "desconectar" un poco.

"Volví a casa, como en casa ningún sitio. Antes tuve que pasar por un par de eventos, pero luego he estado tranquilo, dándonos un espacio para respirar. Creo que las cosas están bastante claras después de la semana pasada, tenemos bastante claro dónde tenemos que mejorar. Es evidente que en tres puntos del circuito me faltaba, por decirlo así, velocidad. Pienso que este fin de semana daremos pasos adelante porque ya en el test ya dimos pequeños pasitos", resumió su 'semana libre' el murciano.

Después del test, el lunes de la semana pasada, Acosta subrayo que habían quedado algunos "interrogantes", con los que no quiere obsesionarse.

"No le he dado muchas vueltas al test, me voy a concentrar en lo que puedo usar de aquí a final de año y ya veré lo que pasa el año que viene en Valencia", durante el test post temporada.

"Lo que podemos utilizar (que se probó en el test) aquí creo que lo usaremos, si está seco, el viernes, que lo dudo mucho. Tampoco quiero marear demasiado durante el fin de semana, y más sabiendo que el sábado será un día muy importante, y más si el viernes llueve todo el día. Poco vamos a poder probar, creo, lo que sí tengo claro es que quiero probar el neumático medio trasero, que no lo pude probar hace dos semanas. La gente que lo probó no estaba descontenta, así que lo montaré. A mi me gustó mucho el blando, pero al ya saber cómo va, podemos permitirnos perder un entrenamiento probando una goma, el FP2 por ejemplo. Si te digo la verdad, por lo demás, no te digo que estoy pasando un poco, pero sabemos que tenemos una moto bastante estable ahora mismo, la estamos tocando poco, estamos cogiendo resultados y el ritmo y la consistencia que nos faltó a mitad de año. Quiero mantenerme estable con los resultados y las sensaciones y poco a poco ir mejorando, cuando sea el momento de mejorar", valoró.

Tras el test, las impresiones del nuevo neumático delantero que Michelin está trabajando para 2025, no fueron del todo buenas para Acosta. Sin embargo, desde la marca francesa aseguran que el feedback de todos los pilotos fue positivo.

"Para mi, positivo no fue. No me gustó. También es difícil decirlo, no me voy a apresurar a decir una cosa porque yo salí cuando faltaban seis minutos porque me había caído antes de comer, y salí porque tenía que salir y a toda prisa. Pero en las cuatro vueltas que di no me terminó de convencer, hice 1.33 y no me entusiasmó muchísimo".

La "guerra" entre Valentino y Márquez

Durante la semana entre grandes premios, estallaron unas declaraciones de Valentino Rossi, una vez más, acusando a Marc Márquez de "piloto sucio" por lo sucedido en 2015. Cuando pasó aquello, tan presente en la mente de los aficionados, Acosta no tenia más que 11 años. Motorsport.com le preguntó este jueves en Misano qué recuerda el murciano de aquel final de temporada.

"Si te digo la verdad es difícil, yo era un niñato en esa época, es difícil poder decir nada. En aquel tiempo yo creo que no había ni siquiera ido a ver un gran premio en directo, o quizá sí había ido. Pero es complicado, lo que si me acuerdo es que fue un 'boom', una guerra entre el papá de MotoGP, que es Valentino Rossi, y esto lo digo de manera cariñosa: el niñato que acaba de llegar a ganar. Es una situación en la que es difícil poder opinar".

También Hervé Poncharal, el propietario de Tech3 y, por tanto, el máximo responsable del equipo en el que compite Acosta, dijo esta semana que Pedro va a luchar por el título de campeón de MotoGP en 2025.

"¡Ojalá!", exclama 'el fenómeno'. "He tenido pocos jefes de equipo aquí en el Mundial, pero creo que con Poncharal me he encontrado bien desde el primer día, ha sido un jefe de los que sabe cuando debe estar encima del piloto o, cuando toca, hacer un paso atrás en el box y luego se habla, porque cuando hay un calentón siempre es fácil que las cosas vayan a peor. Ojalá, sea así y que el año próximo en el equipo oficial podamos luchar por el título".