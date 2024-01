Acosta: "Puedes ver jugar mil veces a Messi, pero nunca jugarás como Messi"

Campeón del mundo de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023, en menos de tres años Pedro Acosta ha logrado el títulos en las categorías de formación antes de llegar, en medio de una expectación apoteósica, a la clase mayor, donde le esperan, con gran curiosidad, los grandes talentos del momento.

Acosta, que todavía no ha cumplido los 20 años (lo hace en mayo) es de esas personas que nunca deja indiferente. Este lunes, tras el lanzamiento de la nueva decoración del equipo GasGas, donde compartirá box con Augusto Fernández, como satélite de KTM, cuando le preguntaron si era bueno o malo, para él, que los datos de todos los pilotos de la marca estuvieran abiertos, dejó una de aquellas frases para la historia.

"Puedes ver jugar mil veces a Leo Messi, pero no jugarás nunca como Leo Messi", soltó.

El chico del Puerto de Mazarrón acabó feliz el test de Valencia, del pasado mes de noviembre, pero apuntó ya entonces que debía subir un tono su preparación física.

"La preparación no ha cambiado muchísimo respecto a la del año pasado", dijo. "Al final, me he centrado en mejorar en áreas en las que vimos en Valencia que tenemos un margen amplio de mejora, incluso aunque entrene con otras motos y no sea lo mismo ni me sienta tan rápido. He trabajado en lo que creemos que necesito para mejorar mi pilotaje. Hemos mejorado hombros, brazos, pecho, era mi objetivo, me gustaría coger un poco más de masa muscular, esos dos kilos que me faltan, pero ya es difícil antes de empezar la temporada. Veo a pilotos como Augusto, Jack Miller, Brad Binder, que son mucho más altos, no te voy a decir que me veo en dificultad, pero me veo más pequeño, es un handicap que me gustaría suplir con más masa muscular que espero ir ganando durante el año", valoró el nuevo piloto de GasGas.

Photo by: GasGas Factory Racing Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Para Acosta, el parón invernal se ha hecho largo "pero al mismo tiempo ha sido corto, los primeros días tuve que atender compromisos y luego hacer algunos arreglos físicos, cuando llegó la hora de empezar a preparar la temporada solo faltaba un mes, así que ha ido la cosa rápida".

Mientras Acosta preparada la temporada, su debut en la clase mayor se ha visto envuelto en un halo de expectación máxima, incluso ya nadie descarta que logre estar luchando por alguna victoria este mismo año.

"El problema es que estamos hablando de resultados cuando hemos subido solo un día a la moto, es pronto, se ha creado mucha expectación, muchas ilusiones por decirlo de alguna manera. Por otro lado, el único año que no me marqué un objetivo a nivel resultados fue, precisamente, el peor el primero en Moto2, no se con que me quedaría contento, incluso si lo hicieran bien en Qatar no sería un resultados realista, ya que vendríamos de hacer el test en ese circuito. No puedo hablar de objetivo ni resultados, no sería realista, me gustaría aprender a gestionar la electrónica y dar pasos rápidos y firmes durante un fin de semana, que son solo tres días, ese sería un buen objetivo".

Como ya le pasó one 2022 y ahora de nuevo, Acosta coincide en la categoría con Agusto Fernández, y siempre en el mismo equipo y con el mismo número, el 37. Y una vez más el murciano ha tenido que ceder.

"Va a ser una pelea continua, el número es suyo y hay que respetar estas cosas, como a mi me gustaría que respetaran las mías".

Como no podía ser de otra manera, le preguntaron a Pedro por Marc Márquez, del que muchos ven en él a su heredero, y cómo veía sus opciones este año con Gresini.

"Todo el mundo sabe quien es Marc Márquez y lo que ha hecho. Creo que si lo llega a hacer bien no será ninguna sorpresa, seguro que estará delante, ya le vimos en Valencia, tirando vueltas rápidas y con ritmo, y eso que vimos al Marc Márquez más tranquilo de los últimos sietes años, no se le vio ni que se le moviera la moto, ni súper agresivo, no vimos eso en Valencia, y acabó cuarto o quinto. Creo que eso es un muy buen momento".

Todo el mundo espera mucho este año de KTM y sus pilotos, que tendrán enfrente a la armada Ducati con ocho motos. Le preguntaron a Acosta por el hecho de compartir los datos y si eso, al final, podía hacer perder valor a los pilotos.

"Creo que todo hay que enseñarlo, sobre todo nosotros, el grupo KTM y GasGas, estamos en un punto de mejora y compartir nos ayuda a agilizar las cosas. Pero tu puedes ver mil veces como juega Leo Messi y nunca llegar a jugar como Leo Messi. Entonces te pueden copiar, está claro, todo se puede copiar en la vida, pero no es tan fácil".

Photo by: GasGas Factory Racing Pedro Acosta, Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing

Acosta llega a MotoGP en 2024, precisamente el año en que la gran parte de los pilotos de la categoría acaban contrato, siendo los dos o tres primeros meses del curso un momento caliente para decidir el futuro de gran parte de la parrilla. Motorsport le preguntó a Pedro si KTM le había ofrecido tranquilidad al respecto o si, por el contrario, él mismo veía que hay un plazo para demostrar que está en el sitio que le corresponde.

"Todos estos temas los lleva mi manager (Albert Valera), yo no se nada. Prefiero estar a lo mío, centrado en montar en moto, que al final es lo que habla por sí solo. No sé nada de fechas, de si el mercado se va a mover en dos o tres meses, estoy tranquilo con KTM, sé que si las decisiones no se toman en dos meses, se tomarán en tres, en cuatro o habrá que esperar a final de temporada. Estoy muy tranquilo al respecto. Yo ya lo tenía claro, pero en Valencia (en el test de noviembre) la vida me dio la razón de que este es mi sitio, y donde me tengo que quedar, dentro de la burbuja de KTM. Así que será solo cuestión de tiempo, de los meses que haga falta, para decidir lo que haremos", asegura el murciano, que este año tiene un contrato con KTM para correr con GasGas, pero que quedará libre si la fábrica austríaca no le promociona al equipo oficial en 2025.