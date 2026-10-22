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MotoGP GP de Australia

Acosta: "Ganar está casi descartado y el podio será muy difícil"

Pedro Acosta llega a Australia sin grandes expectativas de entrada, y apuesta por trabajar duro para ir mejorándolas durante el fin de semana, el último en Phillip Island para MotoGP.

Oriol Puigdemont

Editado: 22 oct 2026, 5:07

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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

No ha ganado nunca Pedro Acosta en Phillip Island, donde en 2024 sufrió una aparatosa caída el sábado en la sprint que le impidió disputar el carrera del gran premio el domingo, terminando la pasada temporada quinto en la meta, a ocho segundos del ganador, Raúl Fernández.

Con estos precedentes, el de KTM no quiere desplegar grandes expectativas antes de subirse a la moto este viernes, por más que el paso adelante del murciano este año, sobre todo después del parón veraniego, ha sido importante, logrando su primer triunfo en la clase reina precisamente en Austria, la carrera de casa para su fábrica.

Con previsión de lluvia y lejos de la batalla por el título, está quinto a 97 puntos del primero, Acosta mantiene un perfil bajo a la hora de valorar sus opciones.

"El año pasado lo pasamos muy mal con el consumo, y terminamos muy lejos de los que ganaron", recuerda el de KTM. "Además Marc Márquez no estaba aquí y siempre va muy rápido", como dando por sentado que el de Ducati hubiera terminado por delante de no ser por la lesión que le impidió correr".

Acosta no está especialmente preocupado por las previsiones, al menos no quiere perder el tiempo en algo que no puede controlar. "La lluvia puede hacer la carrera más interesante", lo afronta con ánimo positivo.

"Ganar está casi descartado, y el podio será muy difícil", asume el murciano, que intentará construir el gran premio de menos a más. "Va a ser un fin de semana de trabajar mucho, porque no iremos rápido de entrada".

El Mundial se ha reducido a una lucha entre las Aprilia y Marc Márquez, con destellos de Acosta con la KTM. Para el murciano "el nivel entre Ducati y Aprilia está muy igualado, pero todo depende de los circuitos".

Y hablando de trazados, la de este fin de semana será la última carrera en un escenario tan icónico como es el del sur de Melbourne. "Que sea la última carrera en Phillip Island hará este fin de semana interesante por un lado, y triste por otro", admite.

El próximo GP de Qatar, programado para el 8 de noviembre, "será un tema de conversación este fin de semana", explica Acosta "En ese sentido, yo me debo a una marca y corro en un campeonato; así que, si se decide que hay que ir, pues iremos a correr allí", entiende.

"Si vamos es porque está más o menos garantizado de que la situación es segura", confía el Tiburón del Puerto de Mazarrón.

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