Acosta explica por qué prefiere parecerse a Rossi antes que a Márquez

Los últimos años del campeonato estuvieron marcados por la rivalidad entre Marc Márquez y Valentino Rossi, una que no olvidan los aficionados. En aquella época parecía que había que elegir un bando, aunque con el paso del tiempo todo se relajó un poco hasta alcanzar un momento en el que todos los que acuden a los circuitos disfrutan de una forma más deportiva.

Y uno de los grandes protagonistas de la actualidad es Pedro Acosta, que pese a ser muy joven, comparte pista con el de Cervera. Aunque los objetivos de ambos son muy diferentes, ya se vieron las caras en algún que otro momento, y el murciano pudo ver de lo que es capaz de hacer el ocho veces campeón del mundo sobre el asfalto.

En una entrevista con Izaskun Ruiz para DAZN, al de Mazarrón se le puso sobre la mesa si le gustaría parecerse más a su compatriota o al 'Dottore', a lo que respondió sin tener ningún tipo de duda: "A Valentino Rossi".

Aunque no solo se quedó ahí, sino que explicó los motivos que le llevaron a elegir al italiano. Pedro Acosta nunca pudo disfrutar de un duelo contra él en la máxima categoría, pero durante la temporada invernal va a su rancho para competir: "He hecho relación con él desde que me invita a su carrera en invierno y creo que ha hecho muchas cosas buenas por el motociclismo. Si Valentino [Rossi] dijese que hace un 'wildcard' en Barcelona, el paddock estaría lleno, ha sido el que ha movido MotoGP y el que hace que MotoGP sea MotoGP, es el que nos ha guiado a todos los chavales, es el padre de todo el paddock".

Además, se le preguntó quién sería su compañero de equipo ideal, pero no quiso a ninguno de los dos anteriores: "Elegiría a Dani Pedrosa, creo que tenía que haber ganado muchos más títulos de los que ganó. Es impresionante que una persona tan pequeña vaya en una MotoGP así, tiene un talento innato que ahora mismo no tiene nadie, solo Stoner o Valentino estaban a ese nivel".

Sobre lo que está siendo para él su estreno en la máxima categoría y cómo es estar en GasGas, el murciano afirmó: "Llevaba tres años de naranja, me ha tocado de rojo, y estoy muy contento con el equipo de este año. Son gente de naranja camuflada de rojo, y estoy muy contento con la moto que me están poniendo y con la aportación que me están dando".

